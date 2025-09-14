Памфилова: российские избирательные участки подверглись атаке дронов

Три избирательных участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов во время проведения выборов 14 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает пресс-служба ведомства. Все избиратели и члены комиссий были оперативно эвакуированы в резервные помещения для обеспечения их безопасности.
«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью участников избирательного процесса пришлось эвакуировать».
Памфилова пояснила, что голосование на пострадавших участках было немедленно перенесено в заранее подготовленные резервные помещения. По ее словам, к началу выборов была проведена серьезная работа по оснащению резервных точек дополнительными источниками питания и электроснабжения, а также отработана система быстрой эвакуации персонала и избирателей. Председатель ЦИК отметила, что обеспечение безопасности участников процесса остается для организаторов приоритетной задачей. В настоящее время голосование на перемещенных участках продолжается, угроз для жизни и здоровья граждан не зафиксировано.
