14 сентября 2025

Памфилова: российские избирательные участки подверглись атаке дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Четыре участка в Белгородской и Брянской областях эвакуировали из-за БПЛА
Четыре участка в Белгородской и Брянской областях эвакуировали из-за БПЛА Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Три избирательных участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов во время проведения выборов 14 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает пресс-служба ведомства. Все избиратели и члены комиссий были оперативно эвакуированы в резервные помещения для обеспечения их безопасности.

«Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью участников избирательного процесса пришлось эвакуировать».

Памфилова пояснила, что голосование на пострадавших участках было немедленно перенесено в заранее подготовленные резервные помещения. По ее словам, к началу выборов была проведена серьезная работа по оснащению резервных точек дополнительными источниками питания и электроснабжения, а также отработана система быстрой эвакуации персонала и избирателей. Председатель ЦИК отметила, что обеспечение безопасности участников процесса остается для организаторов приоритетной задачей. В настоящее время голосование на перемещенных участках продолжается, угроз для жизни и здоровья граждан не зафиксировано.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три избирательных участка в Белгородской области и один в Брянской подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов во время проведения выборов 14 сентября. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на заседании ЦИК, передает пресс-служба ведомства. Все избиратели и члены комиссий были оперативно эвакуированы в резервные помещения для обеспечения их безопасности. «Из-за атак беспилотных летательных аппаратов три участковые избирательные комиссии избирательных участков в селе Бессоновка Белгородского района Белгородской области и одну участковую избирательную комиссию избирательного участка Брянской области в целях обеспечения безопасности жизни и здоровью участников избирательного процесса пришлось эвакуировать». Памфилова пояснила, что голосование на пострадавших участках было немедленно перенесено в заранее подготовленные резервные помещения. По ее словам, к началу выборов была проведена серьезная работа по оснащению резервных точек дополнительными источниками питания и электроснабжения, а также отработана система быстрой эвакуации персонала и избирателей. Председатель ЦИК отметила, что обеспечение безопасности участников процесса остается для организаторов приоритетной задачей. В настоящее время голосование на перемещенных участках продолжается, угроз для жизни и здоровья граждан не зафиксировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...