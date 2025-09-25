Басилашвили сообщил о неожиданном решении Алисы Фрейндлих по карьере

Басилашвили: Фрейндлих больше не будет выступать на сцене большого театра
Алиса Фрейндлих больше не будет выступать а спектаклях
Алиса Фрейндлих больше не будет выступать а спектаклях

Народная артистка России Алиса Фрейндлих больше не будет выходить на сцену в спектакле «Лето одного года» в Большом драматическом театре (БДТ) имени Г. А. Товстоногова. Об этом сообщил партнер актрисы по постановке и ее близкий друг Олег Басилашвили.

«... она категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело», — приводит слова Олега Басилашвили «КП-Петербург». Он отметил, что в сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Фрейндлих.

Друг народной артистки подчеркнул, что многолетнюю историю постановки артисты получили большую поддержку зрителей, но Фрейндлих больше не сможет работать на сцене из-за некоторых причин. Спектакль «Лето одного года» был одной из самых значимых работ для обоих артистов, и решение принять отказ артистки далось непросто Басилашвили. В театральных кругах отмечают, что более 20 лет спектакль неизменно собирал полные залы и пользовался популярностью у петербургской публики.

