С карточек россиян исчезают миллиарды, а банки бездействуют

23:50 20 января 2018 0

Россиян оставляют один на один с мошенниками Фото: depositphotos.com © URA.RU

Угроза того, что с банковских карт россиян могут внезапно исчезнуть деньги, абсолютно реальна, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты в области кибербезопаности. При этом банки пытаются переложить ответственность за сохранность сбережений на самих клиентов, отмечают специалисты.

Недавно была вскрыта новая мошенническая схема, позволяющая с легкостью воровать деньги с карт россиян. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам «разводки» от имени конкретного банка. Ничего не подозревающие клиенты сообщают мошенникам номера своих карт, пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций. Отлаженная схема приносит злоумышленникам миллионы.

Эксперт в сфере кибербезопасности Роман Ромычев убежден, что новую угрозу стоит воспринимать со всей серьезностью. Самой легкой добычей для телефонных мошенников оказываются люди преклонного возраста, слабо разбирающиеся в технических нюансах. «Информация о наших финансах всегда представляет интерес для хакеров. Их главная задача — похитить наши деньги», — отмечает собеседник «URA.RU».

По словам Ромычева, ущерб отечественной банковской сферы от действий кибермошенников давно исчисляется миллиардами рублей, однако точную сумму потерь узнать невозможно. Как правило, хакеры воруют небольшие суммы, но у большого числа россиян, и пострадавшие клиенты отказываются писать заявление в полицию. «Преступники нацелены на кражу мелких сумм и по другой причине: люди, владеющие серьезными суммами на счетах, в большинстве случаев, финансово образованы и обмануть их сложнее», — добавил эксперт.

С оценкой суммы ущерба от действий мошенников согласен директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он убежден, что миллиардные потери финансовых организаций и их клиентов продолжатся, если банки не усилят меры безопасности при предоставлении своих услуг.

Жертвами мошенников часто становятся люди преклонного возраста Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Термин кибермошенничество довольно обширный. К нему можно отнести как хакерский взлом, так и ситуации, когда у человека просто выманили деньги. Если объединить все это, то потери исчисляются миллиардами рублей», — рассказал корреспонденту Буклемишев. При этом эксперт отметил, что банки могут скрывать информацию о мошенничествах со счетами клиентов, чтобы не нести репутационные риски.

По его словам, основная ответственность в данном вопросе должна лежать на самих банках. «Банковские услуги должны предусматривать защиту. Я лично в качестве клиента одного из банков постоянно сталкиваюсь с необходимостью переподтверждать свою идентичность. С бытовой точки зрения это кажется лишним, но перебдеть всегда лучше, чем недобдеть» — уверен эксперт.

Александр Варской, называющий себя хакером, в беседе с «URA.RU» заявил, что сейчас под прицелом киберпреступников находятся не только отдельные клиенты, а целые финансовые организации, в особенности — небольшие банки. Он напомнил, что технология телефонных «разводок» с помощью купленных АТС существовала и ранее, но использовалась в других сферах — ее широко применяли, чтобы «накрутить» голоса телезрителей в свою пользу при участии в различных ток-шоу. По мнению Варского, сейчас киберпреступность может стать оружием в руках ОПГ.

Хакер убежден, что разговоры о равной ответственности банка и клиента за сохранность средств бессмысленны. «Я не понимаю, почему о сохранности денег должны заботиться простые клиенты. Теперь каждому простому человеку запастись антивирусом что ли? Это обычное перекладывание ответственности банков на клиентов», — добавил Варской.

Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют не лениться соблюдать простые правила. «Ни в коем случае нельзя давать звонящему данные о номере вашей карты, пинкод и трехзначный СV-номер, расположенный на обратной стороне карты. Часто при звонке мошенники выпрашивают код для подтверждения операции в онлайн кабинете, который приходит через SMS. При звонке из банка следует узнать должность сотрудника и цель звонка, после чего приехать в офис лично», — советует Роман Ромычев.