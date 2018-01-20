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21 января 2018
20 января 2018
23:50  20 января 2018 0

С карточек россиян исчезают миллиарды, а банки бездействуют

Кто станет легкой добычей мошенников
Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян оставляют один на один с мошенникамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Угроза того, что с банковских карт россиян могут внезапно исчезнуть деньги, абсолютно реальна, уверены опрошенные «URA.RU» эксперты в области кибербезопаности. При этом банки пытаются переложить ответственность за сохранность сбережений на самих клиентов, отмечают специалисты.

Недавно была вскрыта новая мошенническая схема, позволяющая с легкостью воровать деньги с карт россиян. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам «разводки» от имени конкретного банка. Ничего не подозревающие клиенты сообщают мошенникам номера своих карт, пароли и коды доступа, необходимые для проведения операций. Отлаженная схема приносит злоумышленникам миллионы.

Мошенники придумали простой способ снять все деньги с карточек россиян

Эксперт в сфере кибербезопасности Роман Ромычев убежден, что новую угрозу стоит воспринимать со всей серьезностью. Самой легкой добычей для телефонных мошенников оказываются люди преклонного возраста, слабо разбирающиеся в технических нюансах. «Информация о наших финансах всегда представляет интерес для хакеров. Их главная задача — похитить наши деньги», — отмечает собеседник «URA.RU».

По словам Ромычева, ущерб отечественной банковской сферы от действий кибермошенников давно исчисляется миллиардами рублей, однако точную сумму потерь узнать невозможно. Как правило, хакеры воруют небольшие суммы, но у большого числа россиян, и пострадавшие клиенты отказываются писать заявление в полицию. «Преступники нацелены на кражу мелких сумм и по другой причине: люди, владеющие серьезными суммами на счетах, в большинстве случаев, финансово образованы и обмануть их сложнее», — добавил эксперт.

С оценкой суммы ущерба от действий мошенников согласен директор центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Он убежден, что миллиардные потери финансовых организаций и их клиентов продолжатся, если банки не усилят меры безопасности при предоставлении своих услуг.

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, пенсионерка, старушка, грусть, отчаяние
Жертвами мошенников часто становятся люди преклонного возраста
Фото: depositphotos.com © URA.RU

«Термин кибермошенничество довольно обширный. К нему можно отнести как хакерский взлом, так и ситуации, когда у человека просто выманили деньги. Если объединить все это, то потери исчисляются миллиардами рублей», — рассказал корреспонденту Буклемишев. При этом эксперт отметил, что банки могут скрывать информацию о мошенничествах со счетами клиентов, чтобы не нести репутационные риски.

По его словам, основная ответственность в данном вопросе должна лежать на самих банках. «Банковские услуги должны предусматривать защиту. Я лично в качестве клиента одного из банков постоянно сталкиваюсь с необходимостью переподтверждать свою идентичность. С бытовой точки зрения это кажется лишним, но перебдеть всегда лучше, чем недобдеть» — уверен эксперт.

Александр Варской, называющий себя хакером, в беседе с «URA.RU» заявил, что сейчас под прицелом киберпреступников находятся не только отдельные клиенты, а целые финансовые организации, в особенности — небольшие банки. Он напомнил, что технология телефонных «разводок» с помощью купленных АТС существовала и ранее, но использовалась в других сферах — ее широко применяли, чтобы «накрутить» голоса телезрителей в свою пользу при участии в различных ток-шоу. По мнению Варского, сейчас киберпреступность может стать оружием в руках ОПГ.

Хакер убежден, что разговоры о равной ответственности банка и клиента за сохранность средств бессмысленны. «Я не понимаю, почему о сохранности денег должны заботиться простые клиенты. Теперь каждому простому человеку запастись антивирусом что ли? Это обычное перекладывание ответственности банков на клиентов», — добавил Варской.

Чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют не лениться соблюдать простые правила. «Ни в коем случае нельзя давать звонящему данные о номере вашей карты, пинкод и трехзначный СV-номер, расположенный на обратной стороне карты. Часто при звонке мошенники выпрашивают код для подтверждения операции в онлайн кабинете, который приходит через SMS. При звонке из банка следует узнать должность сотрудника и цель звонка, после чего приехать в офис лично», — советует Роман Ромычев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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© Служба новостей «URA.RU»
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