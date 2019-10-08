В Кремле новый запрос на лидеров: ищут не управленцев, а специалистов

Сергей Кириенко анонсировал принципиальные изменения в «Лидерах России» Фото: пресс-служба АНО «Россия-страна возможностей»

В России стартовал третий сезон конкурса «Лидеры России» — самого модного кадрового проекта Кремля. Запустил его еще 4 октября в Сочи президент России Владимир Путин, а спустя три дня заявки через официальный сайт (лидерыроссии.рф) подали более 46 тысяч человек. Регистрация участников на конкурс будет проходить до 27 октября, затем до 1 декабря продлится дистанционный этап. С 15 января 2020 года начнутся очные региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, а уже финал пройдет с 30 марта по 4 апреля.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова настаивает, что отход от унифицированной модели более, чем оправдан Фото: пресс-служба АНО «Россия-страна возможностей»

Конкурс «Лидеры России» — стартовавший в 2017 году флагманский проект открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей». Его задача — продемонстрировать активным гражданам страны реально работающие социальные лифты. За два сезона существования конкурса было подано более 426 тысяч заявок, 180 тысяч из них было одобрено. Из 600 финалистов конкурса были отобраны 207 победителей и более 150 из них получили назначения в федеральных и региональных органах власти, а также коммерческих компаниях.

Востребованность конкурса и его значение для власти, как и в предыдущие два сезона, подчеркнул личным участием первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Выступая перед журналистами во вторник, он анонсировал принципиальное нововведение третьего сезона «Лидеров России» — новые треки, или, проще говоря, специализированные направления. Они будут существовать параллельно с основным конкурсом на управленцев «общего профиля».

«Нас начали трясти на протяжении года профессиональные сообщества. К Владимиру Владимировичу [Путину] в Новосибирске подходили молодые ученые и просили создать направление для них. Это правильно, ведь людям, которые глубоко занимаются наукой, сложно конкурировать с теми, кто специализируется на антикризисном управлении». Такое решение принято президентом и наблюдательным советом: у нас появляется отдельный трек «Наука и образование» и нас Минздрав года два трясет по поводу того, что должен появиться отдельный трек «Здравоохранение»», — рассказал Кириенко.

Герман Греф (второй слева) уверен, что появление трека «Финансы и технологии» — веяние и требование времени Фото: kremlin.ru

Отход от унифицированной модели, объяснила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, более, чем оправдан. То же здравоохранение, по ее словам, «испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому». А трек «Наука» позволит выявить управленцев для 900 новых лабораторий, которые будут созданы в рамках одноименного нацпроекта. Она также высказала надежду, что в третьем сезоне конкурса будет больше девочек: «Они если и принимают решение, то точно доводят его до конца, в отличие от некоторых мужчин».

Создание третьего трека — «Финансы и технологии» — было инициировано «Сбербанком». В прошлую пятницу, 4 октября, его руководитель Герман Греф на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей» в диалоге с президентом Владимиром Путиным дали объяснение названию.

— Финансы без технологий еще можно себе представить, а технологии без финансов — невозможно, — сказал президент.

— Владимир Владимирович, проблема заключается в том, что уже и финансы без технологий представить нельзя, к сожалению, — уточнил глава «Сбербанка».

На пресс-конференции сегодня Герман Греф не появился — «в командировке». Основную идею трека за него сформулировала вице-президент ПАО «Сбербанк» Юлия Чупина: «Он отражает ту огромную задачу, которая стоит и перед страной, и перед нашей отраслью по цифровизации, для того чтобы мы могли выполнить и стратегические задачи Сбербанка, чтобы поставлять наилучшие цифровые продукты и для населения России, и для компаний, и для общества в целом».

В появлении отдельных треков политолог Дмитрий Гусев увидел «чуткую реакцию» Кремля на «сформировавшийся общественный запрос»: «Речь про тех, кто в будущем нам сделает другую медицину и другую науку». В этой связи, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что властью сегодня могли быть анонсированы будущие кадровые решения. «Не исключу, что рассматриваются масштабные кадровые перестановки в государственных и окологосударственных структурах и есть запрос именно на специалистов в этих сферах».

Политолог Дмитрий Орлов другой возможной причиной «разветвления» основной линии конкурса назвал реакцию на угрозы, которые могли быть выявлены по прошествии двух предыдущих сезонов: «Управленцы широкого профиля, специальных компетенций не имеющие, могут быть не востребованы. И тогда у победителей конкурса могла возникнуть проблема: они прошли отбор, были отмечены руководством страны, но с другой стороны — востребованности в министерствах могло бы и не быть, либо придя на работу они бы не смогли продемонстрировать специальных компетенций. Организаторы, вводя новые модули, дали ответ на эту опасность».