Коронавирус отобрал у нас завтра. Как с этим жить

«Урал. Новые возможности» — новый проект URA.RU, помогающий нашим читателям быстрее вернуться к нормальной жизни после эпидемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Урал. Новые возможности

С прошлого четверга Свердловская область — второй после Москвы российский регион с наибольшим количеством выявленных заболевших COVID-19. Наши соседи из Ханты-Мансийского автономного округа больше месяца не выходили из первой пятерки выявляемых случаев. Большой по территории, но маленький по количеству жителей Ямал в этом же рейтинге опережает Московскую область.

Уральцы вернулись на улицы. Кого теперь интересует количество заболевших? Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Челябинская область не намного отстает от первой десятки, а Тюменская — только мечтающая о собственном городе-миллионнике — по количеству случаев заболевания опережает Воронежскую, где город-миллионник есть, и давно.

Да-да-да, вы все это знаете и так. И знаете давно, и зачем сейчас снова об этом говорить?

Это в апреле и мае мы каждый день ждали полудня, чтобы из сообщения в telegram московского оперштаба узнать, сколько земляков заболело за прошедшие сутки, а теперь у меня две сотни непрочитанных сообщений в этом канале. Потому что какой толк от этих знаний?

Нам неизвестно: мы у подножия эпидемиологического «пика» или вышли на «плато», статистика показывает «пилу» или «вторую волну».

Нашим поведением управляют страх заболеть и ужас от неопределенности, от того, что горизонт планирования уже не до отпуска на новогодние каникулы, а до завтрашнего дня. Или до сегодняшнего ужина. Или вообще нет никакого планирования, а есть просто бесцельное существование с опасностью заболеть. А дальше понятное: если нет вакцины и я все равно заболею, так пусть заболею сейчас, не буду носить маску в общественном месте и вот, смотрите, я трогаю лицо руками.

Курганский губернатор Вадим Шумков принципиально не носит маску Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественный дискурс наполнен взаимными упреками. Закрыли храмы на Пасху — плохо. Разрешили крестный ход — плохо. Не открываете торговые центры — плохо. Магазины работают, несмотря на запреты — плохо, отправьте к ним проверку. Жарко — плохо. Собрались на пляж — плохо. Все на пляже, но покататься по пруду не на чем — плохо. Скопление людей в одном месте — плохо. Туалетов на пляже нет — плохо. Мэр ходит без маски — умри! Губернатор ходит в маске — смешно!

В Екатеринбурге пересказывают такую байку. Отреагировав на комменты в Instagram губернатор Евгений Куйвашев разрешил ресторанам открыть летние веранды. Кормить и поить уральцев можно, но нельзя пускать в туалет. И вот в кафе рядом с полпредством, выпив кофе, девушка несколько минут умоляла пустить ее внутрь. Кафе — модное, персонал — клиентоориентированный, дрогнули, пустили. Девушка оказалась «подсадной», следом за ней зашли проверяющие Роспотребнадзора, и кафе теперь светит существенный штраф. Зачем?

Много честнее, конечно, поведение полицейских, которые отказываются выписывать штрафы за нарушение масочного режима. А какой в этих штрафах смысл?

«Не сниму ограничения, пока не наденете маски» — особый вид конфликта. Каждый понимает бесполезность этого, но все обижены на всех.

Вся повестка состоит из негативных новостей и пессимистичных прогнозов. Да, можно крикнуть, что виноваты в этом сами журналисты, делающие новости, вызывающие страх, ненависть, чувство несправедливости. Потому что именно такие новости интересуют вас, читатели, больше всего.

После эпидемии коронавируса читатели хотят получить надежду на новую жизнь, а СМИ продолжают выступать триггером Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это доказано научно. Известен эксперимент ученых Марка Трасслер и Стюарта Сороки в канадском университете Макгилла. С помощью исследования движения глаз читателей они отследили на какие новости откликаются читатели. Вместо позитивных сюжетов участники эксперимента хоть и заявляли, что любят позитивные новости, выбирали сообщения о коррупции, ЧП, неудачи. Исследователи объясняли это эволюцией, которая приучила всех homo sapiens реагировать прежде всего на угрозу. И получается, что в любой непонятной ситуации угроза самопроизводится. Хотя это не так.

Одни рестораторы в Екатеринбурге не смогли открыть летнюю веранду, но работать хотят — теперь по выходным у них суперпопулярная колаборация с модной кофейней. «Мы когда начали работать — были счастливы увидеть старых друзей, кухня еле успевала выполнять заказы», — рассказывают мне. В ларек с шаурмой около «Тихвина» — очередь. Знакомый вице-губернатор по секрету рассказывает, что переход на совещания в Zoom уменьшил количество интриг. А в другом регионе утверждают, что и согласование проектов идет быстрее. В думе Екатеринбурга прекратились нападки на мэра, и теперь хотя бы есть возможность посмотреть, что наш мэр реально хочет сделать, и можно спросить за результат.

URA.RU предлагает новый взгляд на происходящее со всеми нами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В нашей большой — на сто человек — редакции мы обсуждали, чем можем быть полезными для вас — наших читателей. Помимо оперативного информирования о самом главном. И поняли, что можем предложить новый взгляд на происходящее.

Уникальна ли ситуация, когда отсутствует горизонт планирования? Нет. В таком режиме ежедневно живут спасатели и пожарные, чья жизнь может оборваться в любую секунду на очередном вызове.

Впервые ли уральцы столкнулись с самоизоляцией? Тоже нет. В наших землях сильны традиции старообрядцев, уходивших со своими семьями в добровольную изоляцию.

Ведомства и заведения быстро повесили таблички с перечислением запретов, но все ли они актуальны? Оказывается, уже больше разрешенного, чем запрещенного.

С сегодняшнего дня URA.RU будет рассказывать об этом — в материалах, которые мы объединили под слоганом «Урал. Новые возможности». Вместе с экономистами, психологами, антропологами, исследуя обстоятельства, в которых мы оказались, будем рассказывать вам, что можно изменить в своей жизни, чтобы не завыть от уныния.

Новые футболки от URA.RU и Urals Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте, в наших группах в социальных сетях и мессенджерах, в стримах и конкурсах — будем искать новые возможности.

А чтобы не забыть это классное лето — вместе с самым аутентичным уральским брендом — командой Urals — мы выпустили лимитированную коллекцию футболок. К фирменному написанию «У Р А Л» ребята согласились добавить «Новые возможности» и силуэт Уральских гор, напоминающий и статистику заражения COVID, и цены на нефть, и любой экономический график. Мы подарим эти футболки самым активным уральцам, которые вместе с нами помогут землякам воспользоваться новыми возможностями.

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