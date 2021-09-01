Россияне будут получать госуслуги онлайн и без заявлений

До 2024 года обучение цифре в «школе губернаторов» пройдут 50 тысяч госслужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиян ждут большие перемены: получать выплаты от государства можно будет без подачи заявлений и документального подтверждения права на это, а заполнением медицинских карт займется искусственный интеллект. Если раньше чиновники внедряли цифровые сервисы, то теперь настал новый этап — эти сервисы должны работать без участия людей. Этому учат новое поколение чиновников, рассказала в интервью URA.RU руководитель цифрового направления ВШГУ РАНХиГС (считается «школой губернаторов») Ксения Ткачева.

— Обучение в «школе губернаторов», как называют Высшую школу госуправления РАНХиГС, считается престижным среди чиновников. Как они попадают на ваши курсы подготовки руководителей и команд цифровой трансформации?

Ксения Ткачева рассказала тонкости обучения госслужащих Фото: Олег Барханов © URA.RU

— Проводится отбор. Обучение бесплатное. У нас четыре программы в зависимости от уровня подготовки и вовлеченности в цифровые проекты. Плюс, важна мотивация. Потому что раньше повышение квалификации проходило для госслужащих каждые три года. Из-за этого привычным стало формальное отношение — сходить послушать и получить бумажку. И отбора не было. Мы с этим боремся. Некоторые к нам поступают и удивляются: «А у вас что, ходить надо? В групповой работе участвовать? Прогуливать нельзя?» Мы это пресекаем, анализируя слушателей курсов. Настраиваем их, что это не формальность. Что это нужно им самим. Технологии меняются очень быстро и надо повышать свой уровень, чтобы оставаться востребованными на рынке труда.

— Заместители министров, губернаторы и специалисты районных администраций учатся вместе?

Госслужащие учатся по четырем программам, в зависимости от запросов и цифровых навыков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Нет, для каждого своя программа в зависимости от погруженности в цифровую среду. Самая верхняя программа — руководитель цифровой трансформации — для тех, кто возглавляет цифровую трансформацию в ведомствах и министерствах. Там учатся 50 замминистров, замы и руководители федеральных служб и агентств — те, кто отчитываются потом за процессы цифровой трансформации. Они учатся год. Затем защищают проекты. Лучшие из них реализуются. У нас уже прошли обучение замминистра здравоохранения Павел Пугачев, замминистра энергетики Евгений Грабчак и замглавы МЧС Виктор Ничипорчук.

— Какие проекты они защитили?

— Грабчак и Ничипорчук защитили проект Минэнерго «Запасы топлива 3.0». Эта программа позволяет получить выписку по утвержденному объему топлива для ТЭС без подачи документов. По оценкам разработчиков, это позволяет сэкономить до 40 млрд рублей. Проект Пугачева состоит из нескольких блоков. Один — по речевому заполнению медицинских документов — помогает быстрее провести прием и уменьшить очереди в больницах. Система по предсказательной диагностике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — позволяет диагностировать заболевания на ранней стадии, либо избежать их с помощью предупредительной терапии. Есть проект по удаленному мониторингу состояния здоровья пациента с коронавирусом и вызовом скорой помощи. Это целая платформа, которая собирает и анализирует медицинские документы. В скором времени проект начнут внедрять повсеместно.

Избежать очередей в больницах позволит разработанная в «школе губернаторов» программа речевого заполнения документов Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Какую роль в решении этой проблемы играет «Школа губернаторов»?

— В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» заложены курсы обучения и повышения цифровой грамотности для госслужащих. Но в стране 1 миллион госслужащих, а наша задача до 2024 года обучить лишь 50 тысяч человек. Поэтому надо идти с двух сторон: и делать обучающие программы, и улучшать инфраструктуру. Чтобы хорошо чем-то владеть, надо постоянно этим пользоваться, а не только на курсах.

— Для того, чтобы работать с «цифрой», нужно в ней хорошо разбираться. В первую очередь речь о госслужащих, которые отвечают за цифровую трансформацию. Есть ли в нашей стране госслужащие, для которых это далекое понятие?

— У нас в стране с цифровой грамотностью в принципе есть сложности.

Не во всех органах власти в регионах есть современная техника, не у всех госслужащих есть смартфоны.

Поэтому требовать от них знаний и умений в этой сфере, не предоставляя им возможности изучить это и повысить компетенции — не правильно.

— Как учат региональных чиновников?

В этом году «школа губернаторов» обучит 1000 чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Их курс состоит из 228 академических часов. Команды должны «войти» со своим проектом. В этом году по такой программе будут проходить обучение 1000 человек. Сюда попадут команды из регионов. Для нас важно, чтобы все госслужащие разбирались в трендах «цифры», понимали их. Они в первую очередь должны принять факт, что цифровая трансформация — это не прошлое, не будущее, это то, что сейчас.

— Какие перспективы открывает обучение у вас?

— У нас есть кадровый центр, там можно пройти оценку своих компетенций и попасть в наш кадровый резерв. Сейчас в нем более 800 человек. Есть уже много кейсов, когда люди из этого резерва попадали на госслужбу в федеральные и региональные органы власти и ведомства. Мы стараемся создать среду, где каждый мог бы непрерывно учиться и реализовывать решения.

Цифровая трансформация радикально изменила процесс получения государственных услуг Фото: Денис Моргунов © URA.RU

— Из-за коронавируса чиновники и жители перешли на цифровое общение — сайт Госуслуги резко нарастил функциональность. Чиновники на каждом углу говорят о внедрении цифровизации. Но в паспорте нацпроекта «Цифровая экономика» появилось понятие цифровая трансформация. Что это, следующий шаг? Каким он будет? Чем отличается от цифровизации?

— Цифровизация дала возможность получить услугу дистанционно, без физического присутствия. Например, подать документы на выплату. Цифровая трансформация — это радикальная смена процесса.

Это когда для получения субсидии не нужно уже даже заходить на Госуслуги. Система сама формирует заявление и лишь предлагает человеку проверить правильность данных и подписать согласие. Сервисы становятся проактивными.

Но при этом есть проблема недоверия людей «цифре», из-за чего технологии не могут быть внедрены быстро, глобально и повсеместно. Многим россиянам важно физически ощущать документ. А электронная цифровая подпись на экране — это неизвестно и непонятно.

— Но есть сферы, например, банковская, которые развиваются вопреки такому недоверительному отношению?

Банковская сфера занимает традиционно первое место по цифровой трансформации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Банковская сфера живет в жесткой конкурентной среде, в постоянной связи с клиентом. Банкам нужно быстро развиваться, чтобы оставаться на плаву и быть востребованными. Здесь развитие — равно выживание. Такая же история с онлайн-торговлей.

— А что будет после цифровой трансформации?

— Сложно говорить о новом этапе. Постепенно будут меняться все индустрии, куда внедряются технологии. И это будут практически все сферы. С внедрением технологий число рабочих мест будет постепенно сокращаться, потому что их станут заменять технологии на основе аналитики данных.

— То есть, технологии заменят человека?

В «школе губернаторов» уверены, что заменить человека технологии не смогут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Заменить человека везде технологии не смогут. Во всех сферах останутся те, кто анализируют и принимают решения. Ведь самое опасное — не то, что «работы не будет». Работа будет, но она будет другой. Опасно, что разработчики новых решений не всегда осознают этические последствия, риски, которые несут за собой цифровые технологии. В первую очередь речь может идти о дискриминации. Технология не умеет пока учитывать интересы людей. Чтобы этого избежать, человек должен отслеживать и анализировать все, что делает машина. Всегда надо оставлять простор для маневра, уметь откатить решение, если произошли какие-то непредвиденные последствия.

— Нынешние услуги типа записи к врачу или заказа справок стали привычными. А какие планируют перевести в «цифру» в ближайшем будущем?

— Есть тенденция на электронные дипломы. Идут разговоры об электронном аттестате. Первым шагом к этому является Цифровой профиль школьника, который уже внедряется. Тенденция ведет к тому, чтобы уйти от бумажных документов.