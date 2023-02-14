Путин обозначил будущее российских судов

От этого решения зависит судьба каждого, кто защищает свои права

14 февраля 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Российская правовая система повышает свою суверенизацию, дал понять президент РФ Владимир Путин на совещании судей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин обозначил будущее российской судебной системы — курс взят на суверенизацию. Это означает, что жители страны смогут защитить свои права внутри РФ, и сожалеть о выходе РФ из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не стоит. Так эксперты объяснили слова Путина на совещании судей 14 февраля. По словам политологов, либеральная логика ЕСПЧ не укладывается в логику исторического развития России. Итоги работы судов в 2022 году (рассмотрено свыше 40 млн дел, что на миллион больше, чем годом ранее) позволили президенту Путину сделал вывод: нужны «конкретные меры по оптимизации» нагрузки на судей. Прежде всего это касается судов общей юрисдикции, количество дел в которых заметно увеличилось, заметил глава государства. Права участников СВО и членов их семей должны быть защищены, потребовал президент РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, необходимо формировать «единообразную судебную практику», обеспечивать «социальную направленность правосудия». «Такая тенденция сохраняется. Принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство. Они предусматривают дополнительные основания для приостановления судопроизводства, в том числе если гражданин, являющийся стороной в деле, участвует в боевых действиях в составе ВС и других воинских формирований, а также выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения. Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона», — подчеркнул Путин. Сажать за решетку обвиняемых в экономических преступлениях негуманно, убежден глава государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свете санкционного давления на Россию особое значение, отметил президент, имеет формирование благоприятного инвестиционного климата. «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», — отметил президент. Принципиальным Путин назвал выход России из состава Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Отдельные вердикты ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер. Предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно не приемлемы», — заявил Путин. Добиваться правды и защищать свои права, по словам президента РФ, можно и нужно в российских судах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Он напомнил, что решения ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению и не обязательны к пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Путин признался, что думал, как это повлияет на простых россиян, не будут ли они ущемлены в защите своих прав и свобод. «Мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. На мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить. Чтобы делать все, что в интересах нашего государства и наших граждан, вам необходимо использовать все инструменты и правовые механизмы, которыми вы обладаете, использовать в интересах наших граждан, суверенного развития России в целом», — подчеркнул глава государства. Президент в своем выступлении закрепил тренд на «суверенизацию российского законодательства, российской судебной системы», объяснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Этот тренд был намечен еще в 2020 году. Тогда при внесении поправок в Конституцию РФ было установлено главенство российского законодательства над международным правом. Российские граждане в последние годы были самыми активными в ЕСПЧ. Но надо иметь в виду, что в основном это были политические дела», — пояснил Карягин. События в Донбассе, на которые Запад закрывал глаза 8 лет и закрывает сейчас, говорят о том, что России с либеральной европейской правовой системой не по пути Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Политолог Борис Межуев также придерживается мнения о суверенизации российского права и уточняет, что речь идет о республиканском понимании правового суверенитета. Ровно такого же, что действует в Соединенных Штатах Америки. Там, в отличие от либерального европейского понимания права, считают, что гражданин должен защищать свои права или судить гражданина должны по законам его страны, а не по каким-то международным правилам. «С 1990-х годов Россия принимала европейскую логику — либеральную. Сейчас мы следуем республиканскому подходу, и он логично вытекает из текущих событий. Да, есть люди, которые хотели бы иметь защиту в другой юрисдикции, но с точки зрения сегодняшней ситуации, это не укладывается в логику исторического развития России», — убежден Межуев. Статья по теме Путин показал причину сокращения протестов в России Россиян, которые, возможно, что-то потеряли от выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ, на самом деле очень мало, отметил в разговоре с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Россия отказалась от подстраивания своей правовой системы под европейские правила и спокойно себя чувствует. Россия принимала на себя обязательства (в том числе это касается ЕСПЧ), когда у нее был тренд на вхождение в ЕС, на включение в европейские институты. Сейчас тренд изменился, и президент показывает, что жить в новой реальности можно. Для 99,99% россиян выход из-под юрисдикции ЕСПЧ ни о чем не говорит и не ухудшит их положения. Это не имеет принципиально значения, поскольку тот же СПЧ при президенте РФ эффективно рассматривает возникающие проблемы», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин обозначил будущее российской судебной системы — курс взят на суверенизацию. Это означает, что жители страны смогут защитить свои права внутри РФ, и сожалеть о выходе РФ из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не стоит. Так эксперты объяснили слова Путина на совещании судей 14 февраля. По словам политологов, либеральная логика ЕСПЧ не укладывается в логику исторического развития России. Итоги работы судов в 2022 году (рассмотрено свыше 40 млн дел, что на миллион больше, чем годом ранее) позволили президенту Путину сделал вывод: нужны «конкретные меры по оптимизации» нагрузки на судей. Прежде всего это касается судов общей юрисдикции, количество дел в которых заметно увеличилось, заметил глава государства. По словам Путина, необходимо формировать «единообразную судебную практику», обеспечивать «социальную направленность правосудия». «Такая тенденция сохраняется. Принят ряд законодательных решений по социальной поддержке военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей. Соответствующие поправки внесены и в процессуальное законодательство. В свете санкционного давления на Россию особое значение, отметил президент, имеет формирование благоприятного инвестиционного климата. «Встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества. Это будет способствовать дальнейшей гуманизации правосудия», — отметил президент. Принципиальным Путин назвал выход России из состава Совета Европы и из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). «Отдельные вердикты ЕСПЧ стали носить откровенно политизированный характер. Предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно не приемлемы», — заявил Путин. Он напомнил, что решения ЕСПЧ, которые вступили в силу после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению и не обязательны к пересмотру по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Путин признался, что думал, как это повлияет на простых россиян, не будут ли они ущемлены в защите своих прав и свобод. «Мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. На мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна их надежно защитить. Чтобы делать все, что в интересах нашего государства и наших граждан, вам необходимо использовать все инструменты и правовые механизмы, которыми вы обладаете, использовать в интересах наших граждан, суверенного развития России в целом», — подчеркнул глава государства. Президент в своем выступлении закрепил тренд на «суверенизацию российского законодательства, российской судебной системы», объяснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Этот тренд был намечен еще в 2020 году. Политолог Борис Межуев также придерживается мнения о суверенизации российского права и уточняет, что речь идет о республиканском понимании правового суверенитета. Ровно такого же, что действует в Соединенных Штатах Америки. Там, в отличие от либерального европейского понимания права, считают, что гражданин должен защищать свои права или судить гражданина должны по законам его страны, а не по каким-то международным правилам. «С 1990-х годов Россия принимала европейскую логику — либеральную. Россиян, которые, возможно, что-то потеряли от выхода РФ из-под юрисдикции ЕСПЧ, на самом деле очень мало, отметил в разговоре с URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Россия отказалась от подстраивания своей правовой системы под европейские правила и спокойно себя чувствует. Россия принимала на себя обязательства (в том числе это касается ЕСПЧ), когда у нее был тренд на вхождение в ЕС, на включение в европейские институты. Сейчас тренд изменился, и президент показывает, что жить в новой реальности можно. Для 99,99% россиян выход из-под юрисдикции ЕСПЧ ни о чем не говорит и не ухудшит их положения. Это не имеет принципиально значения, поскольку тот же СПЧ при президенте РФ эффективно рассматривает возникающие проблемы», — резюмировал политолог.