11:24 12 мая 2017 1

Выйти на пенсию стало проще Фото: Pixabay

Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий гражданам страны.

Теперь те, кто претендует на страховую пенсию, поскольку на протяжении какого-то времени ухаживали за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, пенсионером от 80 лет или нетрудоспособным человеком, получавшим ежемесячные или иные выплаты, могут проще подтвердить период ухода для начисления своей пенсии.

Для этого нужно передать в орган учета, отвечающему за пенсионное обеспечение лиц, за которыми гражданин ухаживал, сведения индивидуального учета. Их внесут на основании данных, имеющихся в профильной организации, передает телеканал 360.

После внесения изменений в закон в трудовой стаж включат промежутки времени, во время которых человек уплачивал страховые взносы за себя или другое лицо. В него войдут и периоды, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности, а позже реабилитирован, или же временно отстранен от работы, добавляет портал «Русская Планета».