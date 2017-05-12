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12 мая 2017
11:24  12 мая 2017 1

В России изменили порядок подтверждения стажа для начисления пенсии

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсионер, грусть, старость, печаль
Выйти на пенсию стало прощеФото: Pixabay
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Пенсии в России, как лотерея
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Правительство РФ упростило порядок подтверждения стажа для начисления пенсий гражданам страны.

Теперь те, кто претендует на страховую пенсию, поскольку на протяжении какого-то времени ухаживали за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, пенсионером от 80 лет или нетрудоспособным человеком, получавшим ежемесячные или иные выплаты, могут проще подтвердить период ухода для начисления своей пенсии.

Для этого нужно передать в орган учета, отвечающему за пенсионное обеспечение лиц, за которыми гражданин ухаживал, сведения индивидуального учета. Их внесут на основании данных, имеющихся в профильной организации, передает телеканал 360.

После внесения изменений в закон в трудовой стаж включат промежутки времени, во время которых человек уплачивал страховые взносы за себя или другое лицо. В него войдут и периоды, когда гражданин был необоснованно привлечен к уголовной ответственности, а позже реабилитирован, или же временно отстранен от работы, добавляет портал «Русская Планета».

Лев Истомин
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