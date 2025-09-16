Пожар в строящемся ЖХ «Шагал» в Москве ликвидирован

Пожар на верхних этажах строящегося 19-этажного дома в жилом комплексе «Шагал» на юге Москвы был полностью ликвидирован. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Возгорание произошло на уже смонтированном участке кровли по адресу: улица Автозаводская, дом 23, строение 38.
«Пожар полностью ликвидирован», — заявил источник РИА Новости. Его удалось потушить в течение десяти минут благодаря оперативным действиям строителей. В экстренных службах отметили, что во время инцидента кровельные работы на данном участке не проводились. В данный момент устанавливается причина возгорания.
По информации представителей девелопера объекта «Эталон», причиной инцидента стало локальное воспламенение утеплителя на крыше одного из возводимых домов жилого комплекса. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов или строителей не потребовалась.
Ранее, 9 сентября, на юго-западе Москвы сотрудники МЧС потушили пожар в пятиэтажном доме, где загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах. Были эвакуированы 48 жителей, пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 68 спасателей и 22 единицы техники.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.