Пожар в строящемся ЖХ «Шагал» в Москве ликвидирован

В жилом комплексе «Шагал» произошло локальное возгорание утеплителя
В жилом комплексе «Шагал» произошло локальное возгорание утеплителя

Пожар на верхних этажах строящегося 19-этажного дома в жилом комплексе «Шагал» на юге Москвы был полностью ликвидирован. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы. Возгорание произошло на уже смонтированном участке кровли по адресу: улица Автозаводская, дом 23, строение 38.

«Пожар полностью ликвидирован», — заявил источник РИА Новости. Его удалось потушить в течение десяти минут благодаря оперативным действиям строителей. В экстренных службах отметили, что во время инцидента кровельные работы на данном участке не проводились. В данный момент устанавливается причина возгорания.

По информации представителей девелопера объекта «Эталон», причиной инцидента стало локальное воспламенение утеплителя на крыше одного из возводимых домов жилого комплекса. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуация жильцов или строителей не потребовалась.

Ранее, 9 сентября, на юго-западе Москвы сотрудники МЧС потушили пожар в пятиэтажном доме, где загорелись квартиры на четвертом и пятом этажах. Были эвакуированы 48 жителей, пострадавших нет. В ликвидации возгорания участвовали 68 спасателей и 22 единицы техники.

