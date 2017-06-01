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01 июня 2017
21:55  01 июня 2017 0

Яндекс закрывает офисы на Украине

Пресс-конференция по услугам от Яндекса. Екатеринбург, яндекс
В Одессе и Киеве офисов Яндекса не будетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Яндекс собирается закрывать два офиса компании на Украине из-за попадания в санкционный список.

Закрываются офисы Яндекса в Киеве и в Одессе, причиной стало то, что украинские власти внесли компанию в санкционный список, уточняет агентство Nation News. На сайте украинского президента был опубликован расширенный список компаний, куда вошли «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также радиостанция «НАШЕ Радио», напоминает «Национальная служба новостей».

В итоге счета «Яндекса. Украины» были заблокированы, компания оказалась не в состоянии выплачивать сотрудникам зарплату. В «Яндексе» подчеркнули, что готовы предложить сотрудникам киевского и одесского офисов работу в других странах.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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