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30 июля 2017
21:19  30 июля 2017 0

Союз художников России высмеял Порошенко, включившего Айвазовского в «наследие Украины»

Работы Айвазовского стали предметом для спекуляций в политикеФото: Википедия
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Союз художников России высмеял президента Петра Порошенко, включившего Айвазовского в «наследие Украины». Сергей Заграевский, академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры и председателя правления Союза художников России назвал слова украинского лидера спекуляцией.

«Это политическая спекуляция на каких-то общероссийских, общегуманитарных ценностях, которые формировались в течение столетий, — сказал Заграевский изданию RT. — Айвазовский — художник общемирового значения. И украинский он не в большей и не в меньшей степени, чем бурятский, чем художник любого из народов Российской империи».

Ранее «URA.RU» сообщало, что по случаю 200-летия со дня рождения великого художника Петр Порошенко выложил пост в своем Facebook с хэштегом «Слава Украине». «В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский, — написал украинский лидер. — Почтим наше наследие!».

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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