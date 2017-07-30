Союз художников России высмеял Порошенко, включившего Айвазовского в «наследие Украины»

Союз художников России высмеял президента Петра Порошенко, включившего Айвазовского в «наследие Украины». Сергей Заграевский, академик Российской академии художеств, заслуженный работник культуры и председателя правления Союза художников России назвал слова украинского лидера спекуляцией.
«Это политическая спекуляция на каких-то общероссийских, общегуманитарных ценностях, которые формировались в течение столетий, — сказал Заграевский изданию RT. — Айвазовский — художник общемирового значения. И украинский он не в большей и не в меньшей степени, чем бурятский, чем художник любого из народов Российской империи».
Ранее «URA.RU» сообщало, что по случаю 200-летия со дня рождения великого художника Петр Порошенко выложил пост в своем Facebook с хэштегом «Слава Украине». «В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник — Иван Айвазовский, — написал украинский лидер. — Почтим наше наследие!».