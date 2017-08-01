{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
21:43  01 августа 2017 6

Жену пресс-секретаря патриарха Кирилла прогнали с рейса «Победы»

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, взлет, взлет самолета, авиакомпания победа, pobeda
Жена Волкова улетела следующим рейсомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Победа» не пустила на борт самолета жену пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, передает портал «Ридус».

Супруга помощника главы РПЦ Варвара Волкова написала в личном аккаунте в Facebook, что не смогла вылететь из Москвы рейсом «Победы», несмотря на купленные билеты. «Пришли на регистрацию, а места мне не хватило. Все было куплено и забронировано заранее. В итоге Александр Волков и шесть детей сели в самолет, а я осталась», — написала она.

По словам священника, у всей семьи были предоплаченные места, а посадочные талоны выписали 31 июля. Оказалось, что одно из их мест отдали группе, прибывшей с трансфера раньше. В итоге, супруга Волкова присоединилась к семье через несколько часов, вылетев другим рейсом.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров