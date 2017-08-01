Жену пресс-секретаря патриарха Кирилла прогнали с рейса «Победы»

Авиакомпания «Победа» не пустила на борт самолета жену пресс-секретаря патриарха Кирилла Александра Волкова, передает портал «Ридус».
Супруга помощника главы РПЦ Варвара Волкова написала в личном аккаунте в Facebook, что не смогла вылететь из Москвы рейсом «Победы», несмотря на купленные билеты. «Пришли на регистрацию, а места мне не хватило. Все было куплено и забронировано заранее. В итоге Александр Волков и шесть детей сели в самолет, а я осталась», — написала она.
По словам священника, у всей семьи были предоплаченные места, а посадочные талоны выписали 31 июля. Оказалось, что одно из их мест отдали группе, прибывшей с трансфера раньше. В итоге, супруга Волкова присоединилась к семье через несколько часов, вылетев другим рейсом.