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08 августа 2017
07 августа 2017
Главные новости Свердловской области
19:15  08 августа 2017 0

«Наши люди такое не заслужили». Почему федеральным компаниям не удастся уронить цены на жилье в Екатеринбурге

Стройка ЧелСИ в Чурилово Челябинск, стройка челси, 3й корпус
Безликие дома по цене таких же, но привлекательных - вчерашний деньФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге сохраняется невысокий спрос на жилье при обилии предложений от компаний-застройщиков. Активизации рынка не видно, однако снижения цен ждать не стоит. На такие расклады не повлияют и федеральные игроки, — говорит глава одной из самых крупных организаций в сфере недвижимости — гендиректор НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Во вторник, 8 августа, он провел традиционную пресс-конференцию, посвященную Дню строителя: он празднуется в середине месяца.

Валерий Ананьев говорит, что ситуация на рынке недвижимости в целом не изменилась за последние несколько лет. Жилья строится много, спрос на квартиры не вырос. «Пришло понимание и у нас, и у покупателей, что вся эта ситуация — надолго. Такое ощущение, что испуг у людей прошел. Причем и у нас: мы тоже боялись, что совсем перестанут квартиры покупать».

С точки зрения главы крупной компании, изменения цен на жилье не стоит ждать ни сейчас, ни в будущем. «Падать стоимости некуда. Себестоимость стройки не уменьшается, не снижаются ни цена на материалы, ни зарплаты».

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На теперешнюю ситуацию с ценами на жилье не повлияет и приход новых федеральных игроков, уверен глава одной из старейших уральских компаний-застройщиков. «В Екатеринбурге, я считаю, одни из самых сильных строителей в России. Идите, поконкурируйте с нами. Мы видели многие компании, но они с чем пришли — с тем и ушли. Москвичи опережают нас по строительству жилья бизнес-класса, но у нас нет такого рынка. Что же касается жилья класса „эконом“ или „комфорт“, то в России нет равных уральским компаниям. Мы предлагаем меблированные квартиры, благоустроенные дворы — нигде больше такого в массовой застройке нет».

Ананьев говорит, что хотелось бы учиться у москвичей чему-то по-настоящему новому. «Но вот предложение группы компаний „ПИК“ строить крупнопанельные дома в центре города — не очень удачное. Мы от этого уже ушли. Такой тип объектов, как ни улучшай, это все равно компромисс. Наши люди такого не заслужили, место достойно более удачного проекта». Ранее «URA.RU» рассказывало, что группа компаний «ПИК» готовит проект застройки 25 гектаров в Завокзальном районе. Он появится на месте снесенного завода «Уралпластик».

Юлия Литвиненко
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