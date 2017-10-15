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15 октября 2017
14 октября 2017
04:15  15 октября 2017 0

На Кубани разбился свадебный кортеж из-за попытки сделать эффектные снимки. ВИДЕО

Клипарт, разбитое стекло, дтп, авария, машина
В результате ДТП шестеро человек пострадали и один погибФото: depositphotos.com © URA.RU

В Крымском районе Краснодарского края свадебный кортеж попал в аварию. В результате происшествия, погиб один человек и еще шестеро пострадали, включая годовалого ребенка.

По предварительным данным, 31-летний мужчина на «Ладе Приоре», которая двигалась в колонне свадебного кортежа, выехал на встречную полосу и в лоб столкнулся с «ВАЗ-2106». После этого «Приору» отбросило в сторону другой машины — «ВАЗ-2107», за рулем которого был 30-летний мужчина. Водитель «шестерки» скончался на месте. Еще шесть человек были госпитализированы, среди которых находился годовалый ребенок. Все пострадавшие, на момент аварии, находились в машине «Лада Приора», передают РИА «Новости».

По предварительной информации, «Приора» выехала на встречную полосу по просьбе фотографа, который хотел сделать эффектные фотографии свадебного кортежа. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее пристрастие к фотографиям не довела до добра жительницу Челябинской области, которая погибла во время отдыха в Доминиканской республике. Дорожный знак снес ей голову, когда женщина топлесс высунулась из автомобиля на полном ходу, чтобы ее подруга, находившаяся за рулем, сняла видео.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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