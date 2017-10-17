21:18 17 октября 2017 0

Уралец Марк Неймарк погиб в Сирии ФОТО: Личная страница Марка Неймарка во "ВКонтакте"

После похорон погибшего в Сирии российского военного Марка Неймарка его близкие пожаловались на отсутствие какой-либо официальной информации как от представителей министерства обороны, так и от частных военных организаций, сотрудником которых мог выступать мужчина.



Как сообщила «URA.RU» близкая подруга погибшего, похороны солдата прошли в Мегионе, куда из Екатеринбурга приехала его жена с восьмимесячной дочерью.



«У морга человек 50 было, тех, кто пришел попрощаться с Марком. На кладбище осталось около 30 человек. Хоронили в закрытом гробу. По словам матери, Марк всегда звонил ей один раз в неделю. Последний звонок был 21 сентября. Страшно, что нигде нет информации о том, как это вышло и сколько ребят погибло в тот день. Никаких документов семье и близким не предоставили. Даже в Интернете нет официальной информации. Единственное, на словах сказали, что он был не один и куда-то ехал на машине, которая подорвалась на мине. Страшно, что дочь Марка, которая не видела отца, так его и не запомнит, а у матери даже нет документа, чтобы показать дочери, что ее папа герой и воевал за нашу родину», — рассказывает подруга Марка Неймарка, попросившая об анонимности.

Напомним, уроженец югорского Мегиона последние несколько лет жил в Екатеринбурге. После рождения ребенка Марк Неймарк подписал контракт о службе в горячей точке, где подорвался на мине. 16 апреля тело погибшего солдата доставили в Мегион, где прошли похороны.