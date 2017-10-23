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23 октября 2017
22 октября 2017
10:45  23 октября 2017 0

Активисты собрали 10 тысяч фунтов на памятник кошке-космонавту

Ветхое и аварийное жилье. Курган, старый дом, кошка, ветхое и аварийное жилье
Заслуги кошек в освоении космоса требуют признания, считают активистыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сети объявили сбор средств на установку памятника первой и единственной кошке-космонавту.

На текущий момент активисты уже получили от пользователей интернета 10 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Nation News.

На заре эры космических полетов, когда большинство стран экспериментировали с собаками и обезьянами, французы решили провести свои первые испытания на кошках, напоминает «Федеральное агентство новостей». Кошку по кличке Фелисетт в 1963 году нашли на улицах Парижа. По комплекции и характеру она была признана лучшим кандидатом из 13 животных.

Фелисетт 18 октября 1963 года отправили в космос на французской ракете Veronique AG1. За 15 минут она поднялась на высоту в 160 километров, после чего успешно вернулась обратно. По возвращении ее усыпили, чтобы детально изучить влияние космических полетов на живой организм.

Виктор Жуков
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