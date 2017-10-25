08:31 25 октября 2017 0

Стартовая цена лота составила две тысячи долларов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Записка физика Альберта Эйнштейна ушла с молотка за 1,5 млн долларов. Прославленный учёный вручил её курьеру в токийском отеле в 1922 году вместо чаевых, сказав, что со временем её цена вырастет. Торги прошли в израильском Иерусалиме, открывшись со стартовой цены в две тысячи долларов.

На фирменном бланке отеля автор теории относительности указал, что «Спокойная и скромная жизнь дарит больше счастья, чем погоня за успехом в сочетании с постоянной неуспокоенностью». Фразу венчает автограф Эйнштейна. «Национальная служба новостей» уточняет, что незадолго до этого физик получил Нобелевскую премию.

Помимо записки с «рецептом счастья», пишет «Федеральное агентство новостей», организаторы продали ещё одну. В ней Эйнштейн написал «Если есть воля, найдется и способ». Правда, её цена оказалась гораздо ниже: неизвестный приобрёл документ за 240 тысяч долларов при стартовой цене в одну тысячу долларов.