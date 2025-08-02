«Настрадался»: психолог объяснила, почему звезда «Иванушки International» не хочет жениться

Психолог Абравитова: Григорьев-Апполонов не хочет жениться из-за плохого опыта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причина отсутствия желания идти Григорьева-Апполонова в ЗАГС кроется в негативном опыте прошлых отношений, заявила психолог
Причина отсутствия желания идти Григорьева-Апполонова в ЗАГС кроется в негативном опыте прошлых отношений, заявила психолог Фото:

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться из-за отрицательного опыта в предыдущих отношениях. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила Абравитова. Ее слова приводит Пятый канал. По словам Абравитовой, та девушка, с которой сейчас Григорьев-Апполонов состоит в отношениях «не дотягивает» до звания жены, в связи с этим и не завет ее замуж.

Ранее певец заявлял, что в ЗАГС он больше не пойдет. Он находился в браке дважды и обе его жены ушли к баскетболистам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться из-за отрицательного опыта в предыдущих отношениях. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова. «Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила Абравитова. Ее слова приводит Пятый канал. По словам Абравитовой, та девушка, с которой сейчас Григорьев-Апполонов состоит в отношениях «не дотягивает» до звания жены, в связи с этим и не завет ее замуж. Ранее певец заявлял, что в ЗАГС он больше не пойдет. Он находился в браке дважды и обе его жены ушли к баскетболистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...