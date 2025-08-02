«Настрадался»: психолог объяснила, почему звезда «Иванушки International» не хочет жениться

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов не хочет жениться из-за отрицательного опыта в предыдущих отношениях. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.
«Он настрадался. У него реально эксклюзивный опыт в этом отношении», — отметила Абравитова. Ее слова приводит Пятый канал. По словам Абравитовой, та девушка, с которой сейчас Григорьев-Апполонов состоит в отношениях «не дотягивает» до звания жены, в связи с этим и не завет ее замуж.
Ранее певец заявлял, что в ЗАГС он больше не пойдет. Он находился в браке дважды и обе его жены ушли к баскетболистам.
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