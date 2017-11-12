{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 68,98
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 ноября 2017
21:38  12 ноября 2017 2

Задержан сын барда Талькова, исполнявший песни отца у здания Госдумы. ФОТО, ВИДЕО

Музыкант поддерживал протестующих у ГосдумыФото: Twitter @styazshkin

В Москве у здания Госдумы задержаны двое музыкантов, участвовавшие в акции зоозащитников. Один из них оказался сыном известного советского барда Игоря Талькова.

О задержании Игоря Талькова-младшего сообщил блогер Денис Стяжкин в Twitter. По его словам, задержан он был за исполнение песен отца. На записи, размещенной в Facebook пользователем Yura Yesman, видно, что полицейский сначала просто попросил пройти с ним «для беседы», а на вопрос о причинах ответил, что музыкант «мешает проходу граждан».

Тальков-младший участвовал в акции зоозащитников, которые проводят бессрочную голодовку возле здания Госдумы. Представители общественной организации «Альянс защитников животных» требуют скорейшего ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и отказываются уходить, пока им не дадут гарантии, что соответствующий законопроект парламент рассмотрит до конца осенней сессии.

Как писало «URA.RU» ранее, Госдума рассмотрит предложение сажать живодеров на пять лет. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров