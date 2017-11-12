В Москве у здания Госдумы задержаны двое музыкантов, участвовавшие в акции зоозащитников. Один из них оказался сыном известного советского барда Игоря Талькова.
О задержании Игоря Талькова-младшего сообщил блогер Денис Стяжкин в Twitter. По его словам, задержан он был за исполнение песен отца. На записи, размещенной в Facebook пользователем Yura Yesman, видно, что полицейский сначала просто попросил пройти с ним «для беседы», а на вопрос о причинах ответил, что музыкант «мешает проходу граждан».
Тальков-младший участвовал в акции зоозащитников, которые проводят бессрочную голодовку возле здания Госдумы. Представители общественной организации «Альянс защитников животных» требуют скорейшего ужесточения наказания за жестокое обращение с животными и отказываются уходить, пока им не дадут гарантии, что соответствующий законопроект парламент рассмотрит до конца осенней сессии.
Как писало «URA.RU» ранее, Госдума рассмотрит предложение сажать живодеров на пять лет. Законопроект уже внесли в нижнюю палату парламента.