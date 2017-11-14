{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:42  14 ноября 2017 0

Жена простила Аршавина после нежных SMS. Супруги с нетерпением ждут встречи

Футбольный матч в рамках 1\16 Кубка России. «Тюмень» - «Зенит» , фк Зенит, аршавин андрей, футбол
Спортсмен сумел найти путь к сердцу супругиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса (в девичестве Казьмина) решила простить супругу все измены. Спортсмен растрогал ее извинениями и нежными SMS-сообщениями.

«Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать все сначала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то», — приводят «Дни.ру» ее слова.

Казьмина заявила, что сейчас они оба ждут встречи и обмениваются сообщениями. «Он сильно повзрослел», — говорит она порталу «Утро.ру». Женщина заявила, что хочет просто обнять и поцеловать мужа, забыв обо всех обидах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ссора между футболистом казахстанского «Кайрата» и его супругой стала достоянием общественности. Вся страна узнала, что Аршавин имел романы на стороне от жены. Алиса сначала опровергала слухи, а потом заявила, что навсегда расстается с измменником.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров