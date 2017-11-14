08:42 14 ноября 2017 0

Спортсмен сумел найти путь к сердцу супруги Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса (в девичестве Казьмина) решила простить супругу все измены. Спортсмен растрогал ее извинениями и нежными SMS-сообщениями.

«Это очень сильный поступок с его стороны, учитывая его мегапопулярность. Я оценила этот шаг, для меня это важно! Я хочу начать все сначала и попробовать с чистого листа. И вообще забыть все, независимо от того, были ли там какие-то интрижки у кого-то», — приводят «Дни.ру» ее слова.

Казьмина заявила, что сейчас они оба ждут встречи и обмениваются сообщениями. «Он сильно повзрослел», — говорит она порталу «Утро.ру». Женщина заявила, что хочет просто обнять и поцеловать мужа, забыв обо всех обидах.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ссора между футболистом казахстанского «Кайрата» и его супругой стала достоянием общественности. Вся страна узнала, что Аршавин имел романы на стороне от жены. Алиса сначала опровергала слухи, а потом заявила, что навсегда расстается с измменником.