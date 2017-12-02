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02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:33  02 декабря 2017 0

Россиянам запретили ездить на летней резине

Раздача наклеек со знаком Шипы на Площади 1905 года. Екатеринбург, ura.ru, наклейка на машине, правила дорожного движения, ура ру, знак шипы, пдд
Водителя обязаны ставить зимнюю резинуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 декабря в России вступило в силу правило технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. По новым стандартам, в декабре, январе и феврале российским водителям будет запрещено ездить на автомобилях, оборудованных летними шинами.

Таким образом, транспортные средства россиян должны быть оснащены зимними шинами. Как отмечает «Российская газета», отныне зимой можно будет ездить только на резине с шипами или на так называемой липучке. В первом случае водитель обязан приклеить на заднее стекло автомобиля знак «Ш». За отсутствие знака предусмотрен штраф в 500 рублей, писало ранее «URA.RU».

Что касается езды на летней резине зимой, то за нарушение этого правила пока не будут штрафовать.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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