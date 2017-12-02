09:33 02 декабря 2017 0

Водителя обязаны ставить зимнюю резину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 декабря в России вступило в силу правило технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. По новым стандартам, в декабре, январе и феврале российским водителям будет запрещено ездить на автомобилях, оборудованных летними шинами.

Таким образом, транспортные средства россиян должны быть оснащены зимними шинами. Как отмечает «Российская газета», отныне зимой можно будет ездить только на резине с шипами или на так называемой липучке. В первом случае водитель обязан приклеить на заднее стекло автомобиля знак «Ш». За отсутствие знака предусмотрен штраф в 500 рублей, писало ранее «URA.RU».

Что касается езды на летней резине зимой, то за нарушение этого правила пока не будут штрафовать.