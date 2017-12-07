21:35 07 декабря 2017 0

Победители испытаний получат возможность престижной стажировки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия готовится к проведению всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Зарегистрироваться на нее участники могут до 10 декабря, но организаторы уже отмечают высокий интерес у учащихся вузов.

Заявки на данный момент подали 270 тысяч студентов, в том числе представители 46 иностранных государств. Об этом на пресс-конференции в Москве рассказала руководитель проекта Валерия Касамара. Этого результата удалось добиться всего за четыре недели, прошедшие с начала заявочной кампании, отметила она. Среди российских регионов наибольшее количество заявок пришло от учащихся вузов Москвы — 40 тысяч. На втором месте Свердловская область — 17 тысяч. Санкт-Петербург оказался на третьем месте с показателем в 16 тысяч заявок.

Всероссийская олимпиада студентов стартовала 7 ноября, с 1 декабря начался ее отборочный онлайн-этап для зарегистрировавшихся участников. Конкурс проходит по 27 направлениям, включая биотехнологии, лечебное дело, психологию, дизайн, журналистику и ряд других. Победители первого этапа получат приглашение на вторую часть, которая состоится в конце января 2018 года. По итогам испытаний будет отобрана тысяча студентов, которые получат возможность пройти стажировку на крупнейших российских предприятиях, входящих в Российский союз промышленников и предпринимателей и «Деловую Россию».

Проект поддерживается администрацией президента как средство создания реальных социальных лифтов для молодежи. «Конечно, та цель, которую президент страны Владимир Путин ставил при запуске программы „Россия страна возможностей“, — это создание системы вертикальных лифтов, в рамках которых ребята могут себя реализовать вне зависимости от того, кто их родители и сколько денег в семье, а исключительно за счет своего таланта, знаний, трудолюбия», — отметил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, он пообещал, что всероссийская студенческая олимпиада станет ежегодной. При этом в течение двух лет количество представленных в ней профессий будет увеличено с 27 до 60.