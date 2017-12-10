Половина россиян получают всю зарплату «в конвертах»

У 45% работающих граждан России не соблюдается хотя бы одно из трудовых прав. Об этом говорится в докладе «Влияние экономического кризиса 2014—2016 годов на занятость россиян». По мнению профессора-исследователя ВШЭ Натальи Тихоновой, в ближайшие годы трудовое бесправие станет для руководства страны важным элементом «повестки дня».
В исследовании указано, что почти половина россиян получают всю зарплату или ее часть «в конвертах», нарушаются права работника на оплату отпуска или больничного, часть работников предприятий трудится без оформления документов. Данные приводит РБК.
Исследователи также указывают на то, что с октября 2016 года средняя рабочая неделя составила 45,2 часа против 44,3 часа в октябре 2014-го. По закону трудовая неделя должна длиться 40 часов. «В том числе 12% имели рабочую неделю продолжительностью 60 и более часов (при этом рабочую неделю продолжительностью менее 40 часов имели всего 10% всех работающих)», — подчеркивают авторы. Они также указывают на то, что конце 2016 года только треть работавших более 40 часов в неделю получали сверхурочные. Реже всего переработки оплачивались в сферах торговли и бытового обслуживания.
«Причиной переработок является скорее бесправие работников, а не их стремление к дополнительным заработкам, — отмечает Тихонова. — Профсоюзное движение в России не развито, работодатели в целом диктуют свои условия работникам, а за последние годы „норма эксплуатации“ выросла».
Эксперты прогнозируют, что проблема взаимоотношений работников и работодателей станет для руководства страны «важным элементом „повестки дня“ уже в ближайшие годы». Они отмечают, что прежде всего внимания требует частный сектор экономики, где, 52—55% работников коммерческих предприятий в период с марта 2015 года по октябрь 2016-го получали часть зарплаты «в конвертах», 54—58% полностью или частично не оплачивался отпуск и больничный, 34—37% официально не оформлены на работу.