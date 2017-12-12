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12 декабря 2017
16:17  12 декабря 2017 0

На севере Урала создадут арктический центр МЧС. Вложат миллионы

Новый глава Уральского регионального поисково-спасательного отряда и пресс-конференция Сергея Диденко. Екатеринбург, диденко сергей
Проект презентовал начальник Сибирского центра МЧС Сергей ДиденкоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На севере Урала будет создан филиал Уральского поисково-спасательного центра МЧС. Об этом 12 декабря в ходе выступления перед коллективом отряда заявил начальник Сибирского регионального центра МЧС (которому сейчас подчинены УрПСО и свердловское ГУ МЧС) генерал-лейтенант Сергей Диденко. О деталях предстоящего масштабного проекта он рассказал на пресс-конференции.

«Развитие Арктики — это одних из приоритетов, поставленных руководителем государствами, и сегодня на севере Урала, Сибири и Дальнего Востока проводятся крупномасштабные мероприятия по освоению шельфов, Северного морского пути, которые, конечно же, потребуют применения спасательных сил и координации их действий, — объяснил Сергей Диденко. — В рамках развития МЧС принята утвержденная президентом программа развития, она предусматривает создание арктических центров дли прикрытия северных направлений».

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По словам Диденко, такой арктический центр уже существует в Сибири — в поселке Дудинка, где развернут филиал Сибирского поисково-спасательного отряда. Филиал Уральского ПСО расположится на Ямале. Он получит множество единиц специализированной техники, способной работать в условиях Крайнего Севера, в том числе — вертолет в арктическом оснащении, высокопроходимую гусеничную технику, снегоболотоходы и так называемые «гусеничные бобры».

«Обязательно будет специально арктическое оснащение в виде одежды, позволяющей работать при низких температурах, оборудование, позволяющее перевозить пострадавшего в условиях низких температур, — рассказал генерал Диденко. — Будут средства связи, позволяющие работать на больших расстояниях — коротковолновая связь и спутниковая связь, в том числе позволяющая транслировать видео через спутник (например, при оказании медпомощи на расстоянии с помощью консультаций высококлассных специалистов — хирургов, травматологов)».

Генерал МЧС не стал называть суммы и сроки реализации проекта, отметив лишь, что сейчас идет разработка технических параметров и деталей. Запуск проекта запланирован на январь 2018 года.

Андрей Гусельников
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