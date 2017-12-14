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14 декабря 2017
13 декабря 2017
07:54  14 декабря 2017 2

Telegram просит ООН спасти мессенджер от вынужденного сотрудничества с ФСБ

Приложение Telegram. Екатеринбуг, мессенджер, telegram, приложение
Мессенджер могут заблокировать за отказ сотрудничать с ФСБФото: Анна Майорова © URA.RU

В ООН направлена просьба не допустить блокирования мессенджера Telegram в России. Заявление в организацию поступило от международной группы правозащитников «Агора».

«Из-за отказа компании сообщить ФСБ ключи шифрования пользовательских переписок Telegram могут заблокировать в России», — написал в ООН лидер правозащитногно движения Павел Чиков. Он отметил, что еще 13 декабря просьба была направлена к представителю ООН по вопросам права на свободу слова Дэвиду Кайе рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн», передает Life.ru.

Ранее Мещанский суд Москвы признал законным решение оштрафовать мессенджер Telegram за отказ от сотрудничества с ФСБ. В суде ФСБ предъявила требования к разработчикам сервиса, пишет «Национальная служба новостей». Отмечается, что Telegram отказался предоставить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Он произошёл в апреле на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Компанию обязали выплатить 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ данные.

На данный момент социальная сеть Facebook блокирует сообщения пользователей, если в них содержаться ссылки на ресурс Telegraph, созданный основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, напоминает «Федеральное агентство новостей». Посты и даже личные сообщения со ссылками на Telegraph мгновенно блокируются в Facebook, а служба поддержки помечает их как «нарушающие правила сообщества» и «небезопасные».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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