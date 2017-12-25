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26 декабря 2017
25 декабря 2017
21:00  25 декабря 2017 1

Кадровое «цунами» Путина, автобус-убийца, Пугачева в «Новогоднем огоньке». Главное за день — в подборке «URA.RU»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир
Президент сделал новые кадровые перестановкиФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 25 декабря. И вот главное за день:

Сегодня Владимир Путин произвел настоящее кадровое «цунами». Изменения в должностях коснулись двух полпредов, губернатора и мэра регионального центра.

В Москве автобус протаранил толпу в подземном переходе. Пассажиру показалось, что водитель специально задавил людей.

В России водители решили остановить движение транспорта. Из-за непомерных цен на топливо.

Оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский очень рвались на президентские выборы, но не судьба. В Центризбиркоме решили их не пускать.

На Урале «скорая» отказалась ехать к умирающему. Правда, позже она приехала, чтобы констатировать смерть.

«Алка, жги!» Поклонники в восторге от возвращения Пугачевой на «Новогодний огонек» на «Первом канале».

Надежда Банникова
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