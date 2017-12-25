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Добрый вечер! Сегодня 25 декабря. И вот главное за день:
Сегодня Владимир Путин произвел настоящее кадровое «цунами». Изменения в должностях коснулись двух полпредов, губернатора и мэра регионального центра.
В Москве автобус протаранил толпу в подземном переходе. Пассажиру показалось, что водитель специально задавил людей.
В России водители решили остановить движение транспорта. Из-за непомерных цен на топливо.
Оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский очень рвались на президентские выборы, но не судьба. В Центризбиркоме решили их не пускать.
На Урале «скорая» отказалась ехать к умирающему. Правда, позже она приехала, чтобы констатировать смерть.
«Алка, жги!» Поклонники в восторге от возвращения Пугачевой на «Новогодний огонек» на «Первом канале».