21:00 25 декабря 2017 1

Президент сделал новые кадровые перестановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 25 декабря. И вот главное за день:

Сегодня Владимир Путин произвел настоящее кадровое «цунами». Изменения в должностях коснулись двух полпредов, губернатора и мэра регионального центра.

В Москве автобус протаранил толпу в подземном переходе. Пассажиру показалось, что водитель специально задавил людей.

В России водители решили остановить движение транспорта. Из-за непомерных цен на топливо.

Оппозиционер Алексей Навальный и бизнесмен Сергей Полонский очень рвались на президентские выборы, но не судьба. В Центризбиркоме решили их не пускать.

На Урале «скорая» отказалась ехать к умирающему. Правда, позже она приехала, чтобы констатировать смерть.

«Алка, жги!» Поклонники в восторге от возвращения Пугачевой на «Новогодний огонек» на «Первом канале».