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27 декабря 2017
26 декабря 2017
10:53  27 декабря 2017 4

У свердловских пенсионеров с Нового года увеличится доход

День народного единства. Москва, российские флаги, пенсионер, приветствие, жест рукой, триколор
Неработающим пенсионерам будут платить 14670 рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пенсии в России, как лотерея
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Страховые пенсии неработающих пенсионеров в России с 1 января 2018 года увеличатся на 3,7%. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловского отделения Пенсионного фонда, в результате индексации пенсии жителей региона в среднем увеличатся на 497 рублей.

Средний размер страховой пенсии по старости для пожилых неработающих свердловчан вырастет до 14670 рублей. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%. С 1 апреля 2018 года как работающих, так и неработающих пенсионеров ожидает очередная индексация пенсий на 4,1%.

Будут повышены в том числе и социальные пенсии. Их среднегодовой размер составит 9 045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей. В августе следующего года Пенсионный фонд планирует провести корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

Как ранее сообщалось в информационных материалах Пенсионного фонда России, средняя пенсия по старости к 2020 году увеличится до 15,4 тысячи рублей. Отметим, Госдума в третьем чтении приняла законопроект об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Документ предполагает перенос повышения выплат с февраля на январь 2018 года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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