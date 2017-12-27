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28 декабря 2017
27 декабря 2017
16:42  27 декабря 2017 0

Помощника и однофамильца Кадырова обокрали в Москве

Международный инвестиционный форум
Однофамилец Кадырова попал в неприятную ситуациюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Хасайна Кадырова, помощника и однофамильца главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, обокрали в Москве. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, вечером во вторник, 26 декабря, неизвестный напал на Хайсана Кадырова, разбил окно его автомобиля Mercedes и похитил из машины сумку с деньгами, смартфон и планшет фирмы Apple, пишет «Московский комсомолец». Помощник главы Чечни сразу обратился в полицию.

Позже полицейские задержали одного подозреваемого в совершении преступления — безработного 51-летнего жителя Тульской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее в отношении главы республики США ввели санкции, включив его в «список Магнитского». Такое решение было принято из-за притеснения представителей ЛГБТ-сообщества, передавало Nation News. Как сообщало «URA.RU», информация о санкциях размещена на сайте американского Минфина.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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