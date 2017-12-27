Помощника и однофамильца Кадырова обокрали в Москве

16:42 27 декабря 2017 0

Однофамилец Кадырова попал в неприятную ситуацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хасайна Кадырова, помощника и однофамильца главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, обокрали в Москве. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей.

По словам потерпевшего, вечером во вторник, 26 декабря, неизвестный напал на Хайсана Кадырова, разбил окно его автомобиля Mercedes и похитил из машины сумку с деньгами, смартфон и планшет фирмы Apple, пишет «Московский комсомолец». Помощник главы Чечни сразу обратился в полицию.

Позже полицейские задержали одного подозреваемого в совершении преступления — безработного 51-летнего жителя Тульской области. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

Ранее в отношении главы республики США ввели санкции, включив его в «список Магнитского». Такое решение было принято из-за притеснения представителей ЛГБТ-сообщества, передавало Nation News. Как сообщало «URA.RU», информация о санкциях размещена на сайте американского Минфина.