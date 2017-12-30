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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:50  30 декабря 2017 2

Сбежавший зэк жестоко убил жену на глазах у восьми детей

Дубовицкого объявили в розыскФОТО: ФСИН России

Сбежавшего из колонии заключенного заподозрили в убийстве супруги. Зэк объявлен в розыск, сообщает Life.ru со ссылкой на ФСИН.

По информации Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН), 43-летний Сергей Дубовицкий сбежал из колонии и расправился со своей женой. Жестокое убийство произошло на глазах восьмерых детей жертвы. Приметы разыскиваемого — мужчина средней полноты, с тёмными короткими волосами и карими глазами, на левой кисти ампутированы четыре пальца (указательный, средний, безымянный, мизинец); на правой кисти нет одного пальца (большого).

Детям убитой женщины потребовалась помощь психологов. Малышей и подростков направили в реабилитационный центр.

Рита Теркина
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