Генерал-полковник Кизюн скончался в больнице

Николаю Кизюну было 97 лет
Николаю Кизюну было 97 лет Фото:

Скончался генерал-полковник Николай Кизюн, ему было 97 лет. Об этом сообщил адвокат Александр Зорин.

«С прискорбием сообщаю, что сегодня на 98-м году жизни скончался генерал-полковник Кизюн Николай Фадеевич», — цитирует адвоката РБК. По словам юриста, Кизюн ушел из жизни в московской больнице имени Юдина. 

Кизюн родился в 1928-м в Сибири. Он служил в Германии, в Белоруссии и Прикарпатье. Был руководителем в политуправлениях дивизий, армий и военных округов, служил в Германии, Сибири, на Дальнем Востоке и Афганистане. В 1992 году уволился из армии в звании генерал-полковника после 47 лет службы и занялся общественной деятельностью.

Он награжден орденом кавалера Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени, а также орденами и медалями Афганистана и Монголии.

