Украина ударила по инфраструктурному объекту в РФ

Украина атаковала инфраструктурный объект в Валуйском округе
Украина атаковала инфраструктурный объект в Валуйском округе
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковала инфраструктурный объект в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Валуйском округе враг атаковал инфраструктурный объект», — написал глава региона в своем telegram-канале. По его словам, из-за этого в муниципалитете могут быть временные отключения электроэнергии, в частности уличного освещения. Сейчас на месте работают аварийные службы. 

Ночью 16 октября российские ПВО перехватили и уничтожили 51 БПЛА Украины за ночь. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, 12 аппаратов были ликвидированы в небе над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской областью, 8 — над Ростовской областью, 6 — над Республикой Крым, по 4 — над Брянской и Воронежской областями, 3 — над Белгородской областью, по одному — над Курской областью, в акватории Черного моря и в акватории Азовского моря.

