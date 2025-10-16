Сеть магазинов 7-Eleven планирует открыться в России

Сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на данные о регистрации в РФ восьми товарных знаков, а также логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок, используемых в оформлении магазинов.
«Компания зарегистрировала восемь товарных знаков, логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски. Из-за ошибки в адресе оформление удалось только со второго раза», — говорится в сообщении telegram-канала. Канал отмечает, что регистрация товарных знаков — стандартный юридический этап для выхода крупной зарубежной компании на новый рынок.
7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Компания была основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет принадлежит японским инвесторам. На сегодняшний день под брендом 7-Eleven работает более 83 тысяч точек в 17 странах. Ранее сообщалось о регистрации японской компанией Sony нескольких товарных знаков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.