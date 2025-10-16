Сеть магазинов 7-Eleven планирует открыться в России

Сеть магазинов 7-eleven родом из США и широко известна по всему миру
Сеть магазинов 7-eleven родом из США и широко известна по всему миру

Сеть магазинов 7-Eleven может начать работу в России в 2026 году. Об этом сообщает telegram-канал SHOT со ссылкой на данные о регистрации в РФ восьми товарных знаков, а также логотипа на бумажных пакетах и фирменных полосок, используемых в оформлении магазинов.

«Компания зарегистрировала восемь товарных знаков, логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски. Из-за ошибки в адресе оформление удалось только со второго раза», — говорится в сообщении telegram-канала. Канал отмечает, что регистрация товарных знаков — стандартный юридический этап для выхода крупной зарубежной компании на новый рынок.

7-Eleven — крупнейшая в мире сеть магазинов шаговой доступности. Компания была основана в США, однако с 1991 года контрольный пакет принадлежит японским инвесторам. На сегодняшний день под брендом 7-Eleven работает более 83 тысяч точек в 17 странах. Ранее сообщалось о регистрации японской компанией Sony нескольких товарных знаков. 

