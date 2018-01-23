Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Россия заняла 26-е место в списке лучших стран мира, по версии журнала U.S. News & World Report. По сравнению с прошлым годом наша страна смогла подняться в рейтинге американского издания на одну позицию.
При составлении рейтинга авторы оценили 80 стран по девяти критериям — это влияние государства на мировой арене, темпы роста экономики, уровень развития инноваций, открытость для бизнеса, социальная сфера, общий уровень жизни населения, культура, туризм и историческое наследие. Лучшими странами по совокупности показателей признаны Швейцария, Канада, Германия, Великобритания и Япония. США заняли восьмую строчку рейтинга, Украина — 69-е место, сообщает RT.
Среди преимуществ России нынешнее состояние Вооруженных сил, политическое и экономическое влияние, крепкие международные союзы, а также роль высшего руководства страны. Помимо этого, издание положительно отозвалось об экономических перспективах России. Слабыми сторонами России является слабо развитый туризм и низкий уровень открытости для бизнеса (по этому показателю страна стала последней в рейтинге).
Ранее «Федеральное агентство новостей» сообщало, что в 2017 году Россия заняла 35-е место в рейтинге Doing Business Всемирного банка, который оценивает условия ведения бизнеса в разных стран. Отмечается, что за 12 месяцев Россия смогла подняться сразу на пять позиций.