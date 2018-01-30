Москвичка замучила дочь на цепи за разгульный образ жизни

Женщина поступила в больницу с сильными побоями
В больнице Подмосковья скончалась 37-летняя Ирина Москвитина, которая поступила в тяжелом состоянии с сильными побоями. Когда полицейские приехали к умершей домой, они «нашли там филиал ада: наручники, цепь, какие-то палки и кровь повсюду», — сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, женщину была замужем, но в последнее время жила у матери. По словам соседей, когда та уходила на работу, она сажала Ирину на цепь, чтобы та не вела разгульный образ жизни.
Как писало «URA.RU», ранее на Южном Урале ребенка посадили на цепь. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять под контроль расследование уголовного дела.