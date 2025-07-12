Politico: в составе Франции скоро появится новое государство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Во Франции заключили соглашение о создании нового государства
Во Франции заключили соглашение о создании нового государства Фото:

Во Франции достигнуто соглашение о создании нового государства — Новой Каледонии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей политических движений региона.

«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — сообщил Politico. Согласно условиям соглашения, Новая Каледония получит расширенную автономию, а также отдельное гражданство для своих жителей. 

Кроме того, новообразованное государство сможет самостоятельно вести международные отношения. Для окончательного утверждения соглашения потребуется голосование во французском парламенте и проведение референдума на островах.

Вопрос о статусе Новой Каледонии обострился весной 2024 года после массовых беспорядков, вызванных предложенными изменениями в конституцию Франции. Жители региона выступали против предоставления избирательных прав мигрантам, что привело к протестам и столкновениям на архипелаге. Сейчас Новая Каледония является заморским административно-территориальным образованием Франции; исполнительная власть в регионе принадлежит местному правительству, а представитель Парижа назначается президентом страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Франции достигнуто соглашение о создании нового государства — Новой Каледонии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей политических движений региона. «Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — сообщил Politico. Согласно условиям соглашения, Новая Каледония получит расширенную автономию, а также отдельное гражданство для своих жителей.  Кроме того, новообразованное государство сможет самостоятельно вести международные отношения. Для окончательного утверждения соглашения потребуется голосование во французском парламенте и проведение референдума на островах. Вопрос о статусе Новой Каледонии обострился весной 2024 года после массовых беспорядков, вызванных предложенными изменениями в конституцию Франции. Жители региона выступали против предоставления избирательных прав мигрантам, что привело к протестам и столкновениям на архипелаге. Сейчас Новая Каледония является заморским административно-территориальным образованием Франции; исполнительная власть в регионе принадлежит местному правительству, а представитель Парижа назначается президентом страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...