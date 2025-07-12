Politico: в составе Франции скоро появится новое государство

Во Франции достигнуто соглашение о создании нового государства — Новой Каледонии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на представителей политических движений региона.
«Конкурирующие политические движения, обсуждающие будущее Новой Каледонии, в субботу утром объявили о соглашении о создании нового государства, которое, однако, не будет полностью независимым от Франции», — сообщил Politico. Согласно условиям соглашения, Новая Каледония получит расширенную автономию, а также отдельное гражданство для своих жителей.
Кроме того, новообразованное государство сможет самостоятельно вести международные отношения. Для окончательного утверждения соглашения потребуется голосование во французском парламенте и проведение референдума на островах.
Вопрос о статусе Новой Каледонии обострился весной 2024 года после массовых беспорядков, вызванных предложенными изменениями в конституцию Франции. Жители региона выступали против предоставления избирательных прав мигрантам, что привело к протестам и столкновениям на архипелаге. Сейчас Новая Каледония является заморским административно-территориальным образованием Франции; исполнительная власть в регионе принадлежит местному правительству, а представитель Парижа назначается президентом страны.
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