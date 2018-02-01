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01 февраля 2018
Главные новости Москвы
18:23  01 февраля 2018 0

Неправильно установленная камера «приписала» пенсионеру скорость в 100 с лишним км в час

Установка камер видео наблюдения Курган, камеры наблюдения
Камеры типа «Автоураган ВСМ2» не в первый раз ошибаются в расчетахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионер из Москвы Сергей Костенко обжаловал через сайт регионального УГИБДД ошибочный штраф в две тысячи рублей, который пришел ему за превышение скорости почти в два раза. Случай произошел на фоне смены подрядчика, ответственного за обслуживание всех подмосковных камер.

Камера определила, что кроссовер 67-летнего мужчины двигался со скоростью 123 км\ч. Однако водитель утверждает, что две системы спутникового слежения, установленные в авто, показывали скорость 72 км\ч, а видеорегистратор зафиксировал и вовсе 69 км\ч на том участке дороге, где установлена камера. «Папа у меня пенсионер, 1951 года рождения — ну куда ему в населенном пункте 123 км/ч нестись? Это нонсенс», — рассказал сын Сергея Костенко Антон.

Камера, зафиксировавшая нарушение, называется «Автоураган ВСМ2». Как пишет «Коммерсант», системы такого типа довольно распространены в столице и по области. Особенность комплекса в том, что он определяет нарушение по специальному алгоритму, анализируя видео, а не радарным методом, из-за этого «Автоураганы» очень чувствительны к углу установки. Именно это стало причиной того, что пенсионеру пришел ошибочный штраф. Известно, что камеру установили в рамках соглашения подмосковного минтранса с компанией «МВС Груп», в обязанностях которой была не только установка комплексов, но и их обслуживание.

По информации РАПСИ, правительство РФ одобрило законопроект, в соответствии с которым собственники автодорог получают право на самостоятельную установку фото- и видеокамер. Информация о выявленных с их помощью правонарушениях будет передаваться в надзорные органы. Также ранее «URA.RU» сообщало, что Министерство транспорта хочет повысить безопасность на дорогах. Для этого в ведомстве предложили все собранные с автомобилистов штрафы тратить только на дорожное строительство.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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