13:45 22 января 2018 2

Штрафы за нарушение ПДД будут поступать в региональные дорожные фонды Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Министерство транспорта вынесло на обсуждение в правительстве законопроект, согласно которому регионы будут обязаны тратить собранные с автомобилистов штрафы только на дорожное строительство. Таким образом ведомство хочет повысить безопасность на дорогах.

Планируется, что с 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД, в том числе зафиксированные камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды, а не в бюджет регионов. Тратить эти деньги можно будет только на ремонт, содержание и строительство дорог, сообщают «Известия». Сегодня эти средства идут в бюджет субъекта, который может либо отправить их в дорожный фонд, либо распорядиться по своему усмотрению.

«Сейчас у местных властей прямой мотив выкручивать автомобилистам руки — чем больше нарушений, тем больше штрафов, тем больше денег в бюджете. Если собранные деньги потом будут направляться на дорожно-транспортную инфраструктуру, это будет гораздо справедливее», — комментирует координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

В дорожные фонды, согласно законопроекту, не будут отправлять доходы от платных парковок, штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных грузов и плату за создание съездов для объектов дорожного сервиса. Изменения, по мнению разработчиков, увеличат объемы дорожных фондов и поспособствуют повышению безопасности дорожного движения. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ разработал Минтранс после поручения президента Владимира Путина, данного в марте 2016 года. 22 января 2018 года комиссия правительства примет решение о внесении документа в Госдуму.

Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявил, что миф о плохих российских дорогах давно не соответствует действительности. По его словам, за 2017 год 80 процентов федеральных трасс приведены в норму.