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05 февраля 2018
Главные новости Москвы
12:52  05 февраля 2018 7

В Сибири жители перекрыли дорогу из-за двух мальчиков, которые утонули в строительной яме. ФОТО

Митингующие требуют отставки районных властейФото: «ЧП 54 RUS» «ВКонтакте»

В поселке Колывань Новосибирской области, где в строительной яме утонули два мальчика, проходит массовый митинг. Из 12,5 тысячи жителей к стенам администрации вышла почти тысяча человек. Они требуют наказания для виновных и отставки районного главы Виктора Аверина.

Изначально люди вышли к администрации, перекрыв проезжую часть. Инспекторы ГИБДД и полиция попросили митингующих пройти в местный ДК. К протестующим вышел районный глава, в ответ на слова которого толпа начала скандировать: «В отставку!», передает «НГС.Новости».

Ранее под стражу взяли 44-летнего директора МУП «Коммунальное хозяйство», работники которого не зарыли яму глубиной более трех метров, в которой утонули мальчики шести и 11 лет, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на Следственное управление СКР по Новосибирской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Трагедия произошла 2 февраля. В поселке ремонтировали водопровод, в связи с чем рабочие вырыли яму, которая мгновенно заполнилась водой. После устранения проблемы засыпать яму не стали. Вечером мимо проходили два брата, один из которых провалился в эту канаву. Второй бросился его спасать и также не смог выбраться.

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Фото: «Гражданский патруль» «ВКонтакте»

Семен Гринберг
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