Пермские власти объяснили, кто снял плакаты дольщиков с призывом «Дядя Вова, помоги!»

Мэрия Перми утверждает, что не приказывала перевозчикам убрать из автобусов плакаты обманутых дольщиков. Власти разъяснили «URA.RU» свое видение конфликтной ситуации.
Пресс-служба администрации озвучила позицию городского департамента дорог и транспорта, который дольщики фактически обвинили в срыве их информационной кампании. «Автобусные перевозчики в Перми являются частными и самостоятельно решают вопрос размещения рекламы в салонах», — заявили в департаменте.
Ранее обманутые дольщики обратились в полицию по факту исчезновения с улиц Перми их баннеров. Координатор инициативной группы дольщиков Первого Пермского микрорайона Наталья Трушникова заявила в социальных сетях, что воровство «не обошлось без координации чиновников». Но имена конкретных представителей органов власти дольщица не назвала.
В то же время из автобусов исчезли плакаты, размещенные дольщиками. По информации Трушникова, убрать их потребовал как раз департамент дорог и транспорта. Срыв кампании дольщиков вызвал горячие обсуждения в соцсетях.
Свою акцию дольщики начали 1 февраля. Они подготовили порядка 20 баннеров и 200 плакатов с фото реальных обманутых дольщиков и пайщиков. На каждом материале также размещены изображение недостроенного ЖК «Столичный» (на нем растянут баннер с призывом «Помоги, Максим!») и хэштег «#дядявовапомоги». Слоган «Дядя Вова, помоги!» — это фраза с плаката, с которым дольщица Пермского Пермского микрорайона Елена Лебедева и ее дочка в сентябре прошлого года на набережной Камы встретили президента Владимира Путина.
Обманутые дольщики (их в Прикамье порядка 1600) утверждают, что организовали кампанию на собственные средства и своими силами. Сейчас они готовят новые протестные акции.