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Главные новости Пермского края
13:55  08 февраля 2018 1

Пермские власти объяснили, кто снял плакаты дольщиков с призывом «Дядя Вова, помоги!»

Плакаты не провисели и неделиФото предоставлено читателем

Мэрия Перми утверждает, что не приказывала перевозчикам убрать из автобусов плакаты обманутых дольщиков. Власти разъяснили «URA.RU» свое видение конфликтной ситуации.

Пресс-служба администрации озвучила позицию городского департамента дорог и транспорта, который дольщики фактически обвинили в срыве их информационной кампании. «Автобусные перевозчики в Перми являются частными и самостоятельно решают вопрос размещения рекламы в салонах», — заявили в департаменте.

Ранее обманутые дольщики обратились в полицию по факту исчезновения с улиц Перми их баннеров. Координатор инициативной группы дольщиков Первого Пермского микрорайона Наталья Трушникова заявила в социальных сетях, что воровство «не обошлось без координации чиновников». Но имена конкретных представителей органов власти дольщица не назвала.

В то же время из автобусов исчезли плакаты, размещенные дольщиками. По информации Трушникова, убрать их потребовал как раз департамент дорог и транспорта. Срыв кампании дольщиков вызвал горячие обсуждения в соцсетях.

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Пермские власти готовят к новым протестным митингам

Свою акцию дольщики начали 1 февраля. Они подготовили порядка 20 баннеров и 200 плакатов с фото реальных обманутых дольщиков и пайщиков. На каждом материале также размещены изображение недостроенного ЖК «Столичный» (на нем растянут баннер с призывом «Помоги, Максим!») и хэштег «#дядявовапомоги». Слоган «Дядя Вова, помоги!» — это фраза с плаката, с которым дольщица Пермского Пермского микрорайона Елена Лебедева и ее дочка в сентябре прошлого года на набережной Камы встретили президента Владимира Путина.

Обманутые дольщики (их в Прикамье порядка 1600) утверждают, что организовали кампанию на собственные средства и своими силами. Сейчас они готовят новые протестные акции.

Стефан Савелли
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