21:26 12 декабря 2017 0

Американский самолет-разведчик обнаруживает подводные лодки даже под арктическим льдом Фото: US Navy picture

Успехи России в Арктике не дают покоя США, но пока они могут противопоставить только вмешательство военных. Так, в Исландии Пентагон расконсервирует базу ВМС США «Кеблавик».

Пока президент России запускает завод по производству сжиженого природного газа в Арктике и отправляет в первое плавание танкеры-ледоколы по Северному морскому пути, его американский коллега подписывает бюджет на содержание вновь открываемой военной базы в приарктическом регионе. На приведение в боевую готовность бывшего исландского военного аэродрома в оборонном бюджете США зарезервировано 14,4 млн долларов в 2018 году, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на RT.

Военная база «Кеблавик» располагается на полуострове Рейкьянес в юго-западной Исландии en.wikipedia.org

После Второй мировой войны и особенно победы над Японией атомным оружием США получили большое влияние в мире. В 1946 года парламент Исландии по требованию США принял решение передать свой военный аэродром американцам. Пентагон превратил аэродром в базу ВМС США «Кеблавик», где базировались истребители-перехватчики до ее закрытия в 2006 году.

В прошлом году американцы подписали новую декларацию о военном сотрудничестве с Исландией и намерены вернуться на северный остров-государство.

На обновленной базе ВМС США будут базироваться самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон». Самолеты предназначены для обнаружения подводных лодок, в том числе, «подныривающих» под арктические льды. А такое умеют делать российские атомные подлодки.

Россия давно осваивает Арктику, в том числе и военным присутствием. Это делается как для охраны северных рубежей страны, так и для обеспечения безопасности промышленной разработки ресурсов на побережье и шельфе северных морей.

Одна из таких военных баз, «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, вызывает зависть даже у Северо-Атлантического военного союза (НАТО).