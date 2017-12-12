{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,84
Динамика за 2 недели
Евро 69,30
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
21:26  12 декабря 2017 0

Гонка арктических вооружений: в ответ на «Ямал СПГ» США расконсервируют военную базу в Исландии

Американский самолет-разведчик обнаруживает подводные лодки даже под арктическим льдомФото: US Navy picture

Успехи России в Арктике не дают покоя США, но пока они могут противопоставить только вмешательство военных. Так, в Исландии Пентагон расконсервирует базу ВМС США «Кеблавик».

Пока президент России запускает завод по производству сжиженого природного газа в Арктике и отправляет в первое плавание танкеры-ледоколы по Северному морскому пути, его американский коллега подписывает бюджет на содержание вновь открываемой военной базы в приарктическом регионе. На приведение в боевую готовность бывшего исландского военного аэродрома в оборонном бюджете США зарезервировано 14,4 млн долларов в 2018 году, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на RT.

Военная база «Кеблавик» располагается на полуострове Рейкьянес в юго-западной Исландии
en.wikipedia.org

После Второй мировой войны и особенно победы над Японией атомным оружием США получили большое влияние в мире. В 1946 года парламент Исландии по требованию США принял решение передать свой военный аэродром американцам. Пентагон превратил аэродром в базу ВМС США «Кеблавик», где базировались истребители-перехватчики до ее закрытия в 2006 году.

В прошлом году американцы подписали новую декларацию о военном сотрудничестве с Исландией и намерены вернуться на северный остров-государство.

На обновленной базе ВМС США будут базироваться самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон». Самолеты предназначены для обнаружения подводных лодок, в том числе, «подныривающих» под арктические льды. А такое умеют делать российские атомные подлодки.

Россия давно осваивает Арктику, в том числе и военным присутствием. Это делается как для охраны северных рубежей страны, так и для обеспечения безопасности промышленной разработки ресурсов на побережье и шельфе северных морей.

Одна из таких военных баз, «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, вызывает зависть даже у Северо-Атлантического военного союза (НАТО).

1/4
Российская военная база «Арктический трилистник» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа РИА Новости / Министерство обороны РФ

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров