У Сергея Цоя обострились проблемы с позвоночником
Вице-президент «Роснефти» Сергей Цой был срочно госпитализирован в клинику Германии для проведения операции. У топ-менеджера обострились проблемы с позвоночником.
В настоящее время Цой находится в одной из клиник Берлина. Как передает телеграм-канал «Super», его жена — певица Анита Цой, — была вынуждена прервать гастроли, чтобы побыть с мужем.
Конкретный диагноз топ-менеджера не называется. Однако, по словам его супруги, для семьи наступило «крайне непростое время».