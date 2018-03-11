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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
21:10  11 марта 2018 4

Путин рассказал о решении сбить пассажирский самолет, угрожавший Олимпиаде в Сочи

Эстафета паралимпийского огня
Неизвестный просил, чтобы самолет посадили в столице ИгрФото: Владимир Жабриков © URA.RU

За час до открытия Олимпиады в Сочи в 2014 году президенту Владимиру Путину сообщили о захвате турецкого пассажирского самолета, который неизвестный просил направить в столицу Игр. Об этом глава РФ рассказал в фильме журналиста Андрея Кондрашова.

Инцидент произошел 7 февраля в тот момент, когда Путин ехал вместе с представителем Международного олимпийского комитета на стадион «Фишт». «Где-то на середине пути адъютант мне передал телефон, позвонил один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр. И докладывает: захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул, захватчики самолета требуют посадки в Сочи», — цитирует президента телеканал 360.

По словам пилотов, у одного из пассажиров находилась бомба. ФСБ приняла решение поднять в воздух боевую авиацию, а Владимир Путин приказал действовать в соответствии с планом и сбить лайнер. Спустя несколько минут главе государства сообщили, что это была выходка пьяного пассажира.

Как писало «URA.RU», в документальном фильме Путин также объяснил крушение атомной подлодки «Курск» в 2000 году «огромными сложностями» в армии. Он уточнил, что узнал о крушении Курска почти сразу после избрания на пост президента. По его словам, он не был в курсе, что там проводятся учения.

Виктор Жуков
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