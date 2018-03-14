05:52 14 марта 2018 0

Полицейские обнаружили женщину замерзшей насмерть недалеко от дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Саратова отказался встречать свою супругу после корпоратива в честь Международного женского дня. В результате мать троих детей замерзла насмерть по пути домой.

Как сообщает паблик «Mash», женщина отмечала 8 марта в ресторане со своими подругами. После праздника она позвонила мужу и попросила забрать ее, но он отказался, отругав за пьянство. Тогда супруга решила поехать на такси, но до дома так и не добралась.

Проснувшись утром, супруг обнаружил множество пропущенных звонков от жены, но телефон уже был недоступен. Как выяснилось, выйдя из такси, женщина упала в сугроб и не смогла встать. Она попыталась дозвониться до супруга, но тот не брал трубку. Позже полицейские обнаружили ее замерзшей насмерть недалеко от дома.