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14 марта 2018
13 марта 2018
05:52  14 марта 2018 0

Мать троих детей замерзла насмерть из-за ссоры с мужем. ВИДЕО

Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, полиция, обрушение крыши
Полицейские обнаружили женщину замерзшей насмерть недалеко от домаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Житель Саратова отказался встречать свою супругу после корпоратива в честь Международного женского дня. В результате мать троих детей замерзла насмерть по пути домой.

Как сообщает паблик «Mash», женщина отмечала 8 марта в ресторане со своими подругами. После праздника она позвонила мужу и попросила забрать ее, но он отказался, отругав за пьянство. Тогда супруга решила поехать на такси, но до дома так и не добралась.

Проснувшись утром, супруг обнаружил множество пропущенных звонков от жены, но телефон уже был недоступен. Как выяснилось, выйдя из такси, женщина упала в сугроб и не смогла встать. Она попыталась дозвониться до супруга, но тот не брал трубку. Позже полицейские обнаружили ее замерзшей насмерть недалеко от дома.

Александр Черноскутов
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