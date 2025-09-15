Раскрыто число украинских дронов, сбитых за сутки над Россией

МО РФ: за сутки над регионами России было сбито 82 украинских БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбитые беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ
Сбитые беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

За прошедшие сутки силами ПВО было перехвачено 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно. Например, 14 сентября, всего за четыре часа ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Тем временем 11 сентября ПВО сбили 13 БПЛА, а 10 сентября — 14 дронов в Белгородской, Курской областях, Крыму и над Черным морем. Минобороны регулярно сообщает о перехватах, подчеркивая, что большинство целей уничтожаются в приграничных регионах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За прошедшие сутки силами ПВО было перехвачено 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно. Например, 14 сентября, всего за четыре часа ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Тем временем 11 сентября ПВО сбили 13 БПЛА, а 10 сентября — 14 дронов в Белгородской, Курской областях, Крыму и над Черным морем. Минобороны регулярно сообщает о перехватах, подчеркивая, что большинство целей уничтожаются в приграничных регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...