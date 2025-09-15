Раскрыто число украинских дронов, сбитых за сутки над Россией

За прошедшие сутки силами ПВО было перехвачено 82 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале.
Атаки украинских беспилотников на российские регионы фиксируются регулярно. Например, 14 сентября, всего за четыре часа ПВО перехватили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. Тем временем 11 сентября ПВО сбили 13 БПЛА, а 10 сентября — 14 дронов в Белгородской, Курской областях, Крыму и над Черным морем. Минобороны регулярно сообщает о перехватах, подчеркивая, что большинство целей уничтожаются в приграничных регионах.
