22:46 15 марта 2018 2

Анатолий Собчак (слева) и Владимир Путин (справа) 6 лет работали вместе ФОТО: кадр из фильма «Путин» Андрея Кондрашова

Президент России Владимир Путин вспомнил, как спасал экс-мэра Петербурга Анатолия Собчака от «клеветнической кампании» и помогал ему покинуть родину. Об этом глава государства рассказал в фильме Андрея Кондрашова «Путин».

Глава государства рассказал, что помогал уехать из страны подвергшемуся клеветнической кампании Собчаку, потому что заботился о его здоровье. «Для того, чтобы продолжить лечение, и для того, чтобы эта грязная кампания не захлестнула его (Анатолия Собчака- прим.ред) и не унесла в могилу раньше времени», — сказал президент. При этом Путин заметил, что Собчак был человек «неординарный, очень яркий», «себя не жалел, не дорожил ни своей карьерой, ни своим здоровьем», — подчеркнул президент. При этом Путин заявил, что не думал о том, что сам рискует. «Чем я рисковал? Карьерой? Разве это идет в какое-то сопоставление с жизнью и здоровьем человека? Собчак был болен. Он реально был болен. Он же потом ушел из жизни именно из-за болезни сердца», — добавил российский лидер.

Ранее дочь Анатолия Собчака, телеведущая Ксения, заявила о намерении баллотироваться президенты. В ходе пиар-кампании она пришла на митинг в защиту Европейского университета, основанного ее отцом, однако активисты освистали женщину-политика, прогнали ее с криками «Позор!».

Выборы президента России пройдут 18 марта. В кампании участвуют восемь кандидатов: Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко») и Владимир Путин (самовыдвижение).