Собчак с позором прогнали с митинга в Петербурге. ВИДЕО

Ксению Собчак освистали на митинге в поддержку Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дочь основателя вуза Анатолия Собчака активисты встретили криками «Позор!».
Согласованный митинг в защиту Европейского университета проходил на площади Ленина. Активисты требовали «спасти науку и образование» и вернуть Европейскому университету здание и лицензию, передает агентство Nation News.
Несмотря на неласковый прием, Собчак все же решила завершить свое выступление. Она заявила, что ее отец, если бы был жив, обязательно бы посетил митинг. «Настоящий позор — это то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны», — заявила она в ответ на крики в свой адрес.
Как напоминает РИА «Новости», в марте арбитражный суд аннулировал лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора, а позже вуз попросил аннулировать его лицензию, чтобы оформить новую. Но старая лицензия истекла, а в новой университету отказали.
Европейский университет в Санкт-Петербурге открылся в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Одним из его основателей стал бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак.
Сейчас его дочь Ксения ведет активную политическую жизнь и заявила о том, что намерена баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.