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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:05  11 ноября 2017 0

Собчак с позором прогнали с митинга в Петербурге. ВИДЕО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
На митинге в защиту Европейского университета не захотели видеть дочь основателя вузаФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Ксению Собчак освистали на митинге в поддержку Европейского университета в Санкт-Петербурге. Дочь основателя вуза Анатолия Собчака активисты встретили криками «Позор!».

Согласованный митинг в защиту Европейского университета проходил на площади Ленина. Активисты требовали «спасти науку и образование» и вернуть Европейскому университету здание и лицензию, передает агентство Nation News.

Несмотря на неласковый прием, Собчак все же решила завершить свое выступление. Она заявила, что ее отец, если бы был жив, обязательно бы посетил митинг. «Настоящий позор — это то, что происходит с одним из лучших гуманитарных вузов страны», — заявила она в ответ на крики в свой адрес.

Как напоминает РИА «Новости», в марте арбитражный суд аннулировал лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора, а позже вуз попросил аннулировать его лицензию, чтобы оформить новую. Но старая лицензия истекла, а в новой университету отказали.

Европейский университет в Санкт-Петербурге открылся в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам. Одним из его основателей стал бывший мэр Петербурга Анатолий Собчак.

Сейчас его дочь Ксения ведет активную политическую жизнь и заявила о том, что намерена баллотироваться на выборах президента России в 2018 году.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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