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28 марта 2018
16:52  28 марта 2018 0

Арестованы управляющая ТЦ в Кемерове и охранник, который не включил сигнализацию

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
По факту ЧП возбуждено три уголовных делаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Управляющая ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок арестована на два месяца — до 25 мая. Решение принял Заводский районный суд Кемерова.

Сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин, который не включил пожарную сигнализацию в ТЦ «Зимняя вишня», также арестован на 2 месяца, сообщает «Говорит Москва».

Судья Дмитрий Шандров отметил, что по делу проходят 49 потерпевших, чьи показания уже приобщены к расследованию, уточняет «Интерфакс». Накануне был продлен срок задержания для технического директора ТРК Георгия Соболева, Александра Никитина и Игоря Полозиненко (сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне»).

Ранее «URA» сообщало, что сын Судденок заступился за мать. Он объяснил, что два года назад бизнес был выкуплен, а сама женщина не несет ответственности за пожарную безопасность комплекса.

По факту ЧП в Кемерове возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ). Расследование ведет Главное следственное управление Следственного комитета России. В результате пожара погибли 64 человека, 28 марта объявлено в России днем траура.

Семен Гринберг
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