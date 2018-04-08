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08 апреля 2018
21:54  08 апреля 2018 6

Артемий Лебедев высмеял логотип «Уральских авиалиний». ФОТО

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, радуга, ural airlines, пассажирские перевозки
Авиаторы проигнорировали выпад дизайнераФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный своими резкими высказываниям дизайнер Артемий Лебедев добрался до логотипа авиакомпании «Уральские авиалинии». По его мнению, на его создание перевозчика вдохновила эмблема Nike, а уровень разработки не превышает интеллектуальных возможностей обычного курьера.

Свое видение «истории разработки» логотипа «УА» Лебедев изложил в telegram-канале: «Приходит как-то курьер к директору Уральских авиалиний. Директор сидит печальный.

— О чем печалишься, директор? — спрашивает курьер.

— Да логотип нужен, а идей нет.

— А какие логотипы тебе нравятся? Может, помогу чем, я в логотипах большой мастер.

— Мне Найк очень нравится.

Па-бам! На следующий день курьер был назначен главным маркетологом компании».

В авиакомпании предпочли воздержаться от оценки высказывания дизайнера. «По крайней мере, сейчас мы комментировать не будем», — сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь компании Вера Гасникова.

Так выглядит логотип «Уральских авиалиний»
Фото: telegram-канала Артемия Лебедева
А это — логотип «Найк»
Фото: сайт сети фирменных магазинов Nike

Владимир Васин
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