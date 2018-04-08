Известный своими резкими высказываниям дизайнер Артемий Лебедев добрался до логотипа авиакомпании «Уральские авиалинии». По его мнению, на его создание перевозчика вдохновила эмблема Nike, а уровень разработки не превышает интеллектуальных возможностей обычного курьера.
Свое видение «истории разработки» логотипа «УА» Лебедев изложил в telegram-канале: «Приходит как-то курьер к директору Уральских авиалиний. Директор сидит печальный.
— О чем печалишься, директор? — спрашивает курьер.
— Да логотип нужен, а идей нет.
— А какие логотипы тебе нравятся? Может, помогу чем, я в логотипах большой мастер.
— Мне Найк очень нравится.
Па-бам! На следующий день курьер был назначен главным маркетологом компании».
В авиакомпании предпочли воздержаться от оценки высказывания дизайнера. «По крайней мере, сейчас мы комментировать не будем», — сообщила корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь компании Вера Гасникова.