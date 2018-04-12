Военный самолет разбился в Воронежской области

Пилоты успели катапультироваться
Самолет Як-130 потерпел аварию в Воронежской области. На борту находились два пилота, которые успели катапультироваться. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Самолет был на плановом учебно-тренировочном полете, пишет argumenti.ru. На борту находились летчик-инструктор и курсант, которые успели вовремя катапультироваться.
В экстренных службах региона сообщение о чрезвычайном происшествии уже подтвердили. Информация о причинах и обстоятельствах катастрофы выясняется. На месте работают специалисты.