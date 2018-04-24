Москва недовольна ответами Великобритании по «делу Скрипалей»

19:26 24 апреля 2018 0

Ответы на важные вопросы об отравлении Скрипалей так и не поступили Фото: wikipedia.org

В постоянном представительстве РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) оценили ответы британской стороны по поводу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Великобритания по сути не ответила на многие вопросы, отметили в постпредстве.

«Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали, [поэтому] полученные от британской стороны материалы нас не устраивают», — приводит заявление миссии «Национальная служба новостей». Лондон передал Москве ответы на вопросы по «делу Скрипалей» сегодня, 24 апреля. При этом список вопросов британцы получили еще 13 апреля, напоминает «Русская планета».

Российская сторона настаивала на срочности и запросила ответ уже через четыре дня, однако эти сроки соблюдены не были. Между тем ранее сообщалось, что британские следователи установили личности подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Они якобы находятся на территории России.